La fuerte advertencia de Scaloni a los jugadores de la Selección: "Piensen un poquito"

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, reveló que el entrenador de la Scaloneta le transmitió un mensaje a sus jugadores luego de las lesiones de Cuti Romero y Dibu Martínez. Cuál fue la advertencia.

El fin de semana estuvo marcado por dos episodios que ocurrieron en la Premier League y asustaron por completo al cuerpo técnico de la Selección argentina que prepara la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 que comenzará a mediados de junio. Las lesiones de Dibu Martínez y Cuti Romero generaron una fuerte preocupación.

El defensor central se fue entre lágrimas del partido ante Sunderland por un choque con su propio arquero que le generó una "lesión en el ligamento lateral" por lo que "va a estar afuera entre 5 a 8 semanas". Por otra parte el Dibu sufrió solo una molestia por lo que podría estar en el duelo de cuartos de final de la Europa League que tendrá lugar este jueves.

En medio de las lesiones de ambos pilares de la Scaloneta, el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala , habló con Fox Sports y se refirió a la comunicación que mantienen con los jugadores: “Empezamos todas las noches a rezar para que no le pase nada a nadie. Estamos siempre comunicados por Zoom o teléfono para seguir la evolución de cada uno”.

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Ante la lesión del Cuti Romero y las alarmas de otros jugadores a dos meses del Mundial, Roberto Ayala, ayudante de campo de la Selección, expresó la procupación del Cuerpo Técnico pic.twitter.com/R5rkQGPq9P — Diario Olé (@DiarioOle) April 14, 2026

Por otra parte Ayala soltó sobre la lesión de Romero: “Gracias a Dios, entre comillas, no hay otra cosa más en la rodilla, porque se regenera solo con trabajo”. Por otra parte reveló sobre el mensaje que les dio Scaloni a sus jugadores: “Cuando ustedes crean que tienen, piensen un poquito en la Selección”.

Preocupa: se conoció el parte médico de Cuti Romero tras su lesión

Este lunes se confirmó que Cuti Romero tiene una lesión en el ligamento de su rodilla derecha. El defensor argentino que milita en el Tottenham de Inglaterra no podrá jugar en lo que resta de la temporada para su equipo, que está en puestos de descenso directo en la Premier League. De todas formas, se estima que el defensor argentino estaría en condiciones de disputar el Mundial 2026 para su selección.

Así mismo, en cuanto a los tiempos, Romero estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas, por lo que llegaría con lo justo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Los estudios realizados este lunes arrojaron los resultados esperados, ya que los gestos de dolor del jugador habían sido notorios, pero la duda estaba en la gravedad de esa lesión.

Específicamente, lo que trascendió es que no hay rotura de ligamentos y por eso no habrá intervención quirúrgica. Sin embargo, la recuperación puede demandar hasta 60 días.

Cómo fue la lesión de Cuti Romero

El defensor argentino, que es el capitán del Tottenham, debió ser reemplazado el domingo, en el encuentro que su equipo perdió 1 a 0 ante el Sunderland, y las alarmas se habían encendido rápidamente ya que abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

cuti tottenham

Brian Brobbey es el delantero del Sunderland que lo empujó cuando ya no llegaba a la pelota. El Cuti impactó contra su arquero debido a ese movimiento del rival que tuvo pésimas consecuencias.

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría en la Selección, ya que el debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en solo 64 días, por lo que Romero llegará recién recuperado.

Pese a la muy floja temporada que está teniendo el Tottenham, que incluso se encuentra en zona de descenso a solo seis fechas para la finalización de la Premier League, Romero siempre se mostró en un gran nivel e incluso lo trasladó a la Selección argentina, donde fue clave para las conquistas de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar y la Finalissima 2022.

Lo de Dibu Martínez es algo leve

Otro jugador de la Selección argentina que generó preocupación el domingo fue el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien sintió una molestia en la previa del partido de su equipo, el Aston Villa de Inglaterra.

Finalmente todo indica que solo fue una sobrecarga y que incluso jugaría sin problemas el encuentro de esta semana por los cuartos de final de la Europa League. Su equipo enfrentará a Bologna en el partido de vuelta, luego de ganar 3 a 1 en Italia.