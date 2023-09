La fuerte autocrítica de Jorge Almirón por haber puesto a jugar juntos a Cavani y Benedetto

“Ellos pusieron más gente en la mitad, nos costaba llegar. Hacíamos lento el traslado, los dos 9 intentaban, pero no tenían espacio para que les llegara el pase; chocábamos y en el retroceso quedábamos largos. Me hago cargo, no es que no se puede jugar con doble 9, con Cavani y Benedetto. Hay chicos que están jugando recién, otros que no tienen tantos minutos, generar ritmo y tener la iniciativa no es fácil. El resultado adverso te genera ansiedad y tomás malas decisiones. El partido nos sirve mucho para evaluar varias cosas”, explicó el entrenador de Boca.