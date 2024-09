La fuerte chicana de Rodrigo de Paul contra Colombia luego del partido

Rodrigo De Paul, quien estuvo en cancha durante 73 minutos, fue uno de los principales referentes que enfrentó los micrófonos tras la caída. Si bien el encuentro estuvo marcado por el penal sancionado a instancias del VAR, el mediocampista no hizo demasiado hincapié en la decisión del árbitro chileno Piero Maza. En cambio, prefirió concentrarse en el juego y las circunstancias que rodearon al encuentro.

La chicana de Rodrigo de Paul contra la Selección de Colombia

"No, no. Es normal. Creo que está pasando eso, hoy todos le quieren ganar a la Selección Argentina. No estuvo bueno que nos hayan silbado el himno, pero entiendo que fue desde el dolor. Seguramente ellos tenían mucha ilusión de ganar la Copa América y fue para nosotros. Es parte del juego, mientras todo quede ahí está bien", expresó el volante, refiriéndose a los abucheos que recibieron durante la entonación del himno nacional.