La fuerte denuncia del Laucha Acosta contra Lanús: "Hace 8 años que no cobro"

En medio de la lucha de Lanús por mantenerse competitivo en la Liga Profesional, una confesión inesperada del Laucha Acosta sacudió los cimientos del club del sur . El ídolo granate, de 37 años, reveló públicamente que no cobra su sueldo desde hace casi una década. "Hace siete u ocho años que no cobro mi sueldo", lanzó sin anestesia en una entrevista con Sintonía Granate, dejando perplejos a los hinchas y al mundo del fútbol.

El delantero, surgido en las inferiores del Granate y figura clave en la obtención del histórico título del Apertura 2007, además de la Sudamericana 2013, la Supercopa Argentina 2017 y el campeonato de Primera División 2016, explicó que aceptó esta situación con la esperanza de aportar al armado de equipos competitivos. Sin embargo, confesó que hoy la deuda se volvió inmanejable: "Ahora la deuda creció tanto que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda cobrarla".

Laucha 2.jpg El Laucha Acosta

El Laucha acosta habló del momento de Lanús

A pesar de todo, Acosta se muestra fiel al escudo que lo vio nacer. Lejos de cualquier intención de juicio o presión institucional, aclaró que no tomará medidas legales: "No voy a inhibir al club porque soy hincha y lo amo. Pero tampoco quiero que se aprovechen de eso, que crean que, porque soy ídolo, no me tienen que pagar".

El Laucha Acosta también expuso que otros jugadores del plantel padecen la situación económica del club: "Me parece que el club está pasando un tiempo de transición por lo menos en lo económico que es lo que no se sabe, parece una cosa de afuera y los chicos del plantel lo padecemos un montón".

Con contrato vigente y tras regresar de una lesión muscular que lo mantuvo al margen en el arranque del torneo, el capitán volvió a sumar minutos en el último encuentro ante Instituto. Sin embargo, su retiro está cada vez más cerca: "Casi un ciento por ciento me retiro este año. En el último partido, en el último minuto, cuando me saque la camiseta, no va a salir una gota más. Lo di todo".