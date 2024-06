La gastada que el Turco Mohamed le pegó a la gente de River

El entrenador no tuvo problemas en meterse en la polémica que hay en el Millonario y no dudó en hacerles una fuerte chicana.

Al referirse a River, Mohamed comenzó con una chicana sobre el Monumental renovado: "No fui a la cancha nueva de River todavía... No sé si pesa tanto, porque yo de entrada veo que chiflan cuando ponen los nombres en el cartel electrónico. Igual es admirable la cantidad de gente que va".

Mohamed expresó su sorpresa por la situación actual de Martín Demichelis al frente del equipo: "Me sorprende lo de Demichelis. Es todo un circo provocado por las redes sociales, la gente está esperando con el teléfono para filmar el cartel. Perjudica al equipo". Luego, planteó una reflexión sobre el futuro inmediato del club: "Se va Demichelis mañana, ¿quién agarra River? Un tipo con espalda, capacitado y que pueda manejar este tipo de situaciones. No creo que sea Coudet, a Gallardo le falta, su vuelta va a ser dentro de un par de años, no ahora".

Turco 1.jpg El Turco Mohamed

Qué dijo el Turco Mohamed sobre el momento de River

En cuanto al desempeño de River, Mohamed analizó: "Creo que el cimbronazo más fuerte de River fue lo de Temperley, quedar afuera de la Copa Argentina, eso movió un poco la estantería, pero si se queda afuera con Talleres, ahí sí es irreparable. El ciclo de Demichelis es bueno por ahora. Sería muy bueno si gana a nivel internacional, pero las últimas dos, Boca y Temperley, empañan lo hecho anteriormente. Se empañó todo con la salida de Enzo Pérez, pero el primer semestre de Demichelis fue espectacular. Ahora tiene que apuntar todo a la Copa".

El Turco también reflexionó sobre la evolución del fútbol y las diferencias entre el pasado y el presente. Hizo hincapié en cómo los contratos largos brindan estabilidad a los jugadores y cómo la relación entre técnicos y jugadores ha cambiado: "Hoy, los contratos largos a los jugadores les dan cierta estabilidad. Yo iba a la cancha en los '80 y no sabías ni quién era el técnico de Huracán, hoy erran un pase y ya están puteando al técnico".

Turco 2.jpg El Turco Mohamed

El Turco Mohamed se metió en la polémica del Pipa Benedetto y Boca

Sobre Boca, Mohamed se refirió a la polémica generada por el festejo de cumpleaños de Darío Benedetto y las repercusiones que tuvo: "Pipa es un amigo... No fui al cumpleaños, estaba en Miami. Lo mejor hubiera sido hacerlo el domingo, él quiso el jueves y lo hizo el jueves... Cuando yo era jugador lo hacía, hoy como entrenador, no". Y añadió: "Cuando me toca conducir un grupo pongo las reglas muy claritas antes, entonces no hay discusión. Capaz en Boca pasa lo mismo, no sé".