La grave denuncia por estafas que recibió el Mono Navarro Montoya

El ex arquero de Primera División, Carlos Navarro Montoya , enfrenta una denuncia por presunta estafa en Tandil , donde recientemente fue director técnico de Santamarina en el Federal A. Un empresario gastronómico de la ciudad lo acusa de haber dejado una deuda de más de 10 millones de pesos en consumos impagos durante el período en que estuvo a cargo del equipo de la tercera categoría del fútbol argentino. El denunciante aportó los tickets de las comidas como respaldo de su acusación.

La denuncia se produjo en el marco del paso de Navarro Montoya por el Aurinegro, donde el histórico arquero de Boca ejerció como entrenador. Según relató el empresario gastronómico, durante ese período el Mono habría realizado consumos en su restaurante que nunca fueron abonados, acumulando una deuda que supera los 10 millones de pesos. Para respaldar la acusación, el denunciante presentó los comprobantes de cada una de las comidas realizadas.

La versión de Navarro Montoya, sin embargo, apunta contra otros culpables. El ex arquero reconoció la existencia de la deuda pero trasladó la responsabilidad a la institución tandilense: según su relato, fue el propio club quien debía hacerse cargo del pago al restaurante, y tampoco cumplió con sus obligaciones hacia él. "El club no le pagó al restaurante ni a mí", sintetizó en una frase que deja en claro su postura y abre un nuevo frente de conflicto con Santamarina.

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La situación pone al Mono en una posición incómoda y expone las tensiones que quedaron pendientes tras su salida del club del interior bonaerense. La causa sigue su curso y por el momento la Justicia deberá determinar quién tiene razón en un conflicto que involucra deudas, responsabilidades cruzadas y un nombre histórico del fútbol argentino.

Quién es el jugador de Colón que presentó públicamente a su novio

Un jugador de Colón fue noticia en las últimas horas y no por algo futbolístico. Si bien se trata de uno de los protagonistas destacados dentro de la cancha para el Sabalero, que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, el momento que vivió trascendió por lo emocionante que resultó para él y su pareja.

En mayo del año pasado, el extremo Ignacio Lago, figura de su equipo, fue sorprendido con un video enviado por su pareja. Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, Lago recibió un saludo inesperado de su novio. Ese fragmento grabado hace algunos meses se viralizó en las últimas horas.

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Por comentarios sobre este momento durante una entrevista al futbolista de Colón en 2025 pic.twitter.com/Qqu36P41LN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 6, 2026

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó la grabación, que rápidamente emocionó a todos en el estudio. El mensaje continuó con un reconocimiento al esfuerzo del futbolista: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño…”, y cerró con una frase que conmovió a los conductores: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.

Tras ver el video, Lago se mostró visiblemente emocionado. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, confesó Nacho, reflejando la intensidad de su relación y su pasión por el deporte que lo vio crecer en las canchas de la Primera Nacional. El dato histórico de esta situación es que Lago es el primer futbolista profesional argentino en presentar públicamente a su novio.