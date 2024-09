Deportes La Mañana Talleres La gravísima denuncia de Merlos tras el feroz cruce con el presidente de Talleres: "Faltó que aprete el gatillo"

El árbitro mendocino, que quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación de Talleres frente a Boca en la Copa Argentina, advirtió que Andrés Fassi lo increpó violentamente al término del partido.







El duelo entre Boca y Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina dejó varios escándalos en puerta: el Xeneize consiguió el pasaje a la siguiente edición del certamen por penales, pero las autoridades del elenco cordobés aseguraron que fueron severamente perjudicados por el arbitraje de Andrés Merlos. En ese contexto, tras los reclamos del presidente Andrés Fassi por el primer tanto del cuadro de La Ribera en tiempo regular -la pelota se habría ido por línea de fondo antes de la definición de Brian Aguirre-, el juez salió al cruce.

En el marco de una entrevista con DSports Radio, el colegiado advirtió que el mandamás de la T ingresó a su camarín con armas al término del compromiso y que recibió amenazas de muerte: "Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo. Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar".

El escándalo tras la eliminación de Talleres ante Boca por Copa Argentina El encargado de impartir justicia, de 43 años, contó más detalles acerca del difícil momento que debió atravesar una vez consumado el triunfo del club azul y oro desde los doce pasos: "Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo, me dice '¿qué carajo te pasa?' y veo la culata de un arma. No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo, supuestamente, le pegué una piña en un pómulo, ¿por qué no lo mostraron?".