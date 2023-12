La guerra de Boca: Battaglia se la agarró con Palermo y fue durísimo con Ibarra

0000481293.jpg Sebastián Battaglia será el nuevo entrenador de Huracán

Luego de esta frase contra los proyectos que avanzaron Battaglia e Ibarra en el xeneize, Sebastián le respondió a su excompañero: “En mi caso la verdad que lo vivo con tristeza porque uno siempre quisiera que se viva con armonía en el club y se pueda pensar en ese bien común que al fin y al cabo es Boca. Lo viví apartado, con tranquilidad. Sé que Martín hizo sus declaraciones y jugó su ficha también para poder estar dirigiendo la primera de Boca que es un sueño. Quizás por ahí me nombró a mí diciendo que había tenido la chance sin dirigir otro club, donde había estado mi tiempo en Almagro, ayudando a Julio Falcioni en Banfield. Mi idea era ser entrenador y tenía en la cabeza ser entrenador”.

Y agregó: “Surgió lo de Boca cuando fue la primera elección de Ameal donde se veía como un proyecto. Fui a la Reserva con mi cuerpo técnico, que lo llevé yo. Mi ayudante de campo, mi preparador físico. Se dio esa posibilidad de poder conocer a todos los chicos, sentir esa forma de proyecto, que el día que toque estar en Primera División como fue. Pude tener la oportunidad. Después que el proyecto se haya cortado por diferentes cortocircuitos, que no voy a negar que fue así, es otra cosa. A mí me están metiendo como en una bolsa que la verdad no me siento cómodo porque la idea de proyecto siempre estuvo presente”

En continuación con su relato, Battaglia también apuntó contra el Negro Ibarra: “Él habla de los méritos que puede hacer un técnico para dirigir a un club como Boca. Pero bueno, nada te asegura nada en este mundo del fútbol y está a la clara lo que pasó con Scaloni, que tuvo sus críticas y es el técnico que nos sacó campeón del mundo. Sí hay que estar en una línea, tener las cosas claras, un proyecto claro, saber lo que uno busca y después es fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Pero cuando todo está más claro y mucho más concreto, las cosas podían salir de la mejor manera o deberían acomodarse. Después es fútbol. En algunas cosas coincido con Martín y en otras, como en mi caso, yo tenía un proyecto, por eso no me pongo en la misma bolsa que en este caso Hugo (Ibarra). No creo que haya sido igual”.