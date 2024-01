La historia de Luján Navarrete, la joven que desafía los límites desde el agua

“Lo que me gusta lo hago, no me fijo si puedo realizarlo o no. A nivel de competencia, empecé haciendo gimnasia deportiva, pero después me aburrí y ahora estoy practicando natación que me gusta bastante”, precisó.

Matías Holgado, profesor de educación física y especialista en deporte adaptado destacó las cualidades de Luján. “Ella competía con deportistas convencionales y cuando la vimos nadar la invitamos a los selectivos para los deportistas con discapacidad con el fin de formar la selección neuquina que iba a participar a los Juegos Evita de Mar del Plata el año pasado"

"Le fue muy bien, logrando varias medallas, y a raíz de esa actuación la convocaron a ser parte de la Selección Argentina en los Juegos Escolares Sudamericanos donde continuó cosechando logros”, destacó el especialista.

Untitled-2.jpg Luján Navarrete estuvo dos días entrenando en el Centro Residentes Santafesinos.

"Como el entrenador nacional Marcos Bertone la invitó al Open Internacional que se realizará en febrero en Buenos Aires, con el fin de poder homologar marcas para futuros torneos internacionales, es que la invitamos a entrenar estos días en el Centro Residentes Santafesinos de Neuquén, para que pueda llegar bien a esa cita”, contó Holgado.

En tres años, Luján logró ganarse un lugar en la selección neuquina de atletas con discapacidad con buenas marcas y destacadas performances que la motivan a continuar desarrollándose en esta disciplina.

“Empecé con natación a fines de 2020 después de dejar la gimnasia deportiva. Como tenía problemas de respiración me aconsejaron nadar. Me gustó la actividad y por eso después me dediqué más a entrenar y acá sigo”, contó la adolescente.

“En los Juegos Evita gané tres medallas de oro. En los 50 metros mariposa, en espalda y croll. También logré plata en 50 m pecho. Luego estuve en diciembre en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizaron en Santiago de Chile, siendo parte de la Selección Argentina y allí logré dos medallas de oro: en 50 y 100 metros espalda; plata en los 100 de croll, y bronce en los 50 metros libre. Haber podido representar al país y tener estos logros fue algo muy lindo”, destacó.

Los próximos desafíos de Luján en la natación

“Estos días estuve entrenando fuerte acá en Neuquén (con Matías Holgado y Patricia Helaion), preparándome para el Open Internacional que se va a realizar en la pileta del CeNARD el 23 y 24 de febrero. Fui convocada por Marcos Bertone y Marcela Belviso, con la idea de buscar marcas para seguir compitiendo en el nivel internacional”, destacó.

"En Loncopué entreno en una pileta privada, como mi entrenadora Micaela Villalobos, y en la preparación física está Edgardo Demetrio", agregó sobre su preparación de cara al próximo desafío.

La estadía de dos días en Neuquén fue muy grata para Luján, porque después de concluir la práctica tuvo una visita especial. El deportista paralímpico Iñaki Basiloff, múltiple campeón mundial y panamericano, concurrió al Club Santafesino para saludar a la joven y brindarle sabios consejos.

“La verdad siempre me hablaron de él, pero no lo conocía personalmente. Matías (por Holgado) lo llamó para ver si podía acercarse y fue algo muy lindo porque me contó sus experiencias, lo mucho que entrena y todo lo que pasó para llegar”, resumió.

Untitled-7.jpg

A la hora de precisar las elecciones de sus deportes –antes la gimnasia, ahora natación- en los que la exigencia es continua, dijo: “Me gustan porque ayudan a conocer mis límites. Cuánto puedo y cuanto no. Son dos disciplinas que se conectan mucho porque en una hay jueces que juzgan y si están haciendo algo mal te descalifican y en el caso de la natación también hay mucha exigencia”, comentó.

Luján compite dentro de la categoría S10 que es la modalidad en la que puede participar según su discapacidad. En cuanto al estilo de competencia que prefiere afirmó: “Los que más me gustan son pecho y espalda. Entreno dos horas por días. A veces es duro pero siempre tengo la familia al lado y eso, me ayuda mucho”, celebró.

Para 2024, su gran desafío es estar otra vez en los Juegos Sudamericanos Escolares que se van a realizar a fin de año en Bogotá, Colombia. “Ojalá pueda clasificar y representar otra vez a Argentina”, se ilusionó.