La imperdible anécdota de Damián Jara con Gustavo Raggio y el recuerdo en Cipolletti

"Yo siempre digo que uno como jugador de fútbol tiene buenos y malos técnicos. Gustavo era un técnico muy exigente, que por momentos llegabas a decirle de todo, pero vos sabías que a lo largo de los partidos y del torneo ibas a encontrar la mejor versión. Él siempre me decía que al 100% no podía jugar, tenía dar el 110%. Entonces me decía 'Jara estás al 100 eh, al 110 te quiero' y siempre estaba exigiéndonos en un reducido, en un solteros contra casados ", contó Damián a LM.

El defensor siempre es uno de los futbolistas que contagia por su actitud y la predisposición para hacer lo que el equipo necesite. En aquel equipo de Raggio que anduvo muy bien fue uno de los soldados que tiró siempre para adelante, ya sea como marcador central o lateral derecho.

"Es algo doloroso para el hincha albinegro y para los compañeros que estuvimos ese año compartiendo. Es una persona que se va a extrañar mucho en el fútbol zonal y nacional, porque fue un técnico que a mi me ha marcado para bien, siempre lo digo. Lo he puteado más de una vez, pero es uno de los que me exigía al máximo y gracias a Dios siempre podía transmitirlo adentro de la cancha, con errores de aciertos, pero dando lo máximo porque él me exigía", agregó Damián.

"Ese año junto al profe Olivera, junto a Bruno Gorer, que son dos personas importantes que siempre nombro, conformaron un cuerpo técnico bárbaro y tenemos los mejores recuerdos", valoró.

"Siempre voy a tener los mejores recuerdos de él porque era un loco lindo. Donde quiera que esté, esperemos que esté descansando, porque estaba sufriendo", finalizó.

Raggio recuperó jugadores importantes, como Trecco y Jara. Todavía no confirmó el equipo para enfrentar a Deportivo Madryn, en la última fecha de la ronda de ida. Gustavo Raggio dirigió al equipo albinegro durante algo más de un año.

El último saludo de Raggio a Cipo

Días después de avisar que no continuaría al frente del equipo, Gustavo Raggio envió un mensaje a la gente de Cipolletti en diciembre de 2021. Aquel audio fue publicado en el programa Búnker Deportivo de LU19 y la frase "Cipolletti me hizo recibir de entrenador" cobra cada vez más valor con el paso del tiempo.

Raggio dijo: "Más allá de que son frases de rigor y que se dicen siempre en esta época, les quería desear un feliz fin de año. Un enorme agradecimiento, no solamente en el plano deportivo, sino en el plano humano que para mi es fundamental, por el año que pasamos juntos. Porque me demostraron en todo momento fidelidad a lo que pretendíamos para el fútbol del club. Desearles de todo corazón al cuerpo técnico, a los médicos, las nutri, a toda la gente del club un excelente 2022. Me han hecho pasar un año impresionante. Cipolletti me hizo recibir de entrenador, así que lo mejor siempre está por venir. Nos veremos en las finales".