La incendiaria declaración de un referente de Racing sobre el momento del equipo

Racing sufrió un nuevo tropiezo como local y los hinchas despidieron al equipo con murmullos del Cilindro : la Academia había empezado ganándole a Central Córdoba de Santiago del Estero con un gol de Roger Martínez , tras una gran jugada individual, pero el Ferroviario encontró el empate de manera agónica a través de los pies de Mateo Sanabria . Si bien el elenco de Avellaneda sigue en zona de clasificación a la próxima fase de la Copa de la Liga, el clima no es el ideal.

Después del adiós de Fernando Gago , resistido por los fanáticos a pesar de haber conseguido llegar hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, tomó el mando la dupla técnica interina compuesta por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, que hasta ahora no cumplieron con las expectativas. En cuatro encuentros, solo pudieron conseguir un triunfo -frente a Boca y en el último minuto- y tampoco lograron imprimir su sello .

Al término del cotejo, Gabriel Arias le puso el pecho a la situación y habló ante la prensa: el arquero, que se erige como uno de los principales referentes del plantel, criticó la falta de reacción del equipo en momentos puntuales e incluso advirtió que no tuvieron personalidad para sostener la victoria parcial. Así, se abrió una nueva polémica que promete agrandar la crisis futbolística e institucional .

"Si no hacemos un esfuerzo para aguantar un resultado, es una mierda. Es un empate que no sirve para las aspiraciones que tenemos, está claro que necesitamos ganar, ganar y ganar. El punto no nos alcanza. Lo que tenemos que hacer es empezar a convencernos de que se puede. Estamos en un momento en el que cualquier jugada en la que nos llegan, nos convierten. Ellos tuvieron muy pocas situaciones y se vio lo que nos terminó pasando", sentenció el golero del seleccionado chileno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1721309543190212744&partner=&hide_thread=false "ESTO ES UNA MIERDA, UN RESULTADO QUE NO SIRVE"



Gabriel Arias fue contundente con respecto al empate de Racing ante Central Córdoba por 1 a 1 en la fecha 12 de la Copa de la Liga.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PXuBtnEYCP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2023

Al mismo tiempo, el neuquino de 36 años afirmó que debe haber un cambio de raíz en el club de cara a los próximos desafíos: "No sé si es anímico o futbolístico, hay que repensar muchas cosas". Lo cierto es que Racing se mantiene en la décima posición de la tabla general, dentro de los puestos de acceso a la Copa Sudamericana y a cinco puntos de la clasificación al máximo certamen continental, aunque con un cotejo más.