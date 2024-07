La increíble defensa de Rodrigo De Paul a Enzo Fernández después que lo acusen de racista

image.png

Rodrigo De Paul bancó a Enzo Fernández

El motorcito de la Scaloneta pasó por el canal de streaming Olga en el programa Soñé que volaba, el cuál es conducido por Migue Granados. Allí, el jugador del Atlético de Madrid habló de todo, pero una de las cosas que más llamó la atención fue el respaldo que le dio a Enzo Fernández en medio del escándalo.

“Lo que pasa con esto de las canciones es que uno no analiza la canción de cancha, lo ve más en relación a una chicana. Después puedo entender a la gente que haya sufrido del racismo y no le guste. Y después creo que hay lugares... Creo que si alguna persona, o algún compañero de Enzo como sucedió, se siente ofendido la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social”, arrancó diciendo el ex novio de Tini Stoessel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/olgaenvivo/status/1813952940065141143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1813952940065141143%7Ctwgr%5E9e5165ac876b780bd8f50d204d7250198f2af1c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fel-papa-enzo-fernandez-y-dos-companeros-del-chelsea-salieron-bancarlo-n1129463&partner=&hide_thread=false "Hay un poco de malicia de querer ponerlo a Enzo (Fernández) en un lugar que nada que ver"



De Paul bancó al 5 de Argentina: "Si un compañero se sintió ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social". pic.twitter.com/VzQAkSwamo — OLGA (@olgaenvivo) July 18, 2024

Luego, continuó “Ahí hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver. Es rarísimo, es como hacer un poco leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: boludo, ¿qué pasó? Si vos tenés relación... Es gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario, dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Escuchá, me parece que nos podemos sentir afectados por esto, por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente’, y se corta ahí el tema. No hacer tanto show”.

Y para finalizar, cerró en torno a la justificación y el porqué de la canción: “Después lo que puedo decir en defensa de Enzo es que, obviamente, la canción es porque estaba ahí, porque la gente la canta...”.