La increíble promesa que Santi Sosa deberá cumplir por el título de Racing

Los estudios de Santi Sosa que deberá volver por ser campeón

"Desde los 15 años tenía en mente seguir una carrera. Mis papás siempre me apoyaron y me insistieron en que debía tener algo más allá del fútbol. Pero no lo considero un sacrificio. Sacrificio es estudiar después de trabajar ocho horas, eso lo tengo claro", había expresado en una entrevista en 2019.

Sin embargo, al emigrar al Atlanta United en la MLS y luego regresar a Argentina para unirse a Racing, las exigencias del fútbol profesional lo llevaron a postergar sus estudios. Este año, decidido a enfocarse completamente en el deporte, había dejado la carrera nuevamente, pero el reciente título lo convenció de cumplir la promesa hecha a su padre.

El caso de Sosa no es el único que refleja las promesas de los protagonistas de Racing tras el triunfo en la Sudamericana. Otro ejemplo es el de Nazareno Colombo, quien inmortalizó el logro tatuándose el número 15 en el pecho en homenaje a Gastón Martirena, autor del primer gol en la final.

Santi Sosa y su gran consagración con Racing

Por su parte, Sosa también compartió que su padre tiene su propia promesa por cumplir tras el título. "Mi viejo no va a poder tomar gaseosa por un año", comentó entre risas el mediocampista, mostrando que las promesas familiares fueron un motor extra de motivación durante el torneo.

Sosa asegura que retomar los estudios es un desafío que asume con entusiasmo. "Arranqué la carrera de contador y tuve varias idas y vueltas. Este año la tuve que dejar para enfocarme 100% en el fútbol, pero ahora es momento de volver. Estoy listo para equilibrar ambas cosas", señaló.

El futbolista es consciente de que combinar la exigencia del fútbol profesional con los estudios no será fácil, pero lo asume como una responsabilidad y una oportunidad de desarrollo personal. “Es algo que quería hacer desde hace tiempo, y esta consagración fue el empujón que necesitaba”, concluyó.