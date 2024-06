La increíble razón por la que Julio Vaccari aceptó llegar a Independiente

"El objetivo en el corto plazo es lograr un estilo de juego visible que identifique a la gente y que el mundo Independiente se sienta contento", agregó después, para dejar de manifiesto uno de los motivos por los cuáles posó sus ojos en él la dirigencia: su estilo de juego.

Además no se achicó y también habló para los hinchas: "Quiero un equipo competitivo, con actitud, que compita por igual en todas las canchas, que represente sabiendo la camiseta que llevamos puesta. Me enfoco en eso ahora, los objetivos a largo plazo vendrán como consecuencia de los cortos".

"ESTOY MUY CONTENTO CON ESTA POSIBILIDAD"

Julio Vaccari fue presentado como nuevo entrenador de Independiente.



— TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2024

Luego, dejó una frase que ya quedó marcada como icónica a la hora de explicar sus motivos para aceptar la propuesta: "Ahora debo adaptar mi estilo a este club, mientras busco mejorar con el plantel. Esto no tiene techo. Me preparé para esto y me tengo que seguir preparando. Me encanta la presión y hubo muchas propuestas de otros clubes, pero acá hay olor a sangre y eso me encanta. Lo disfruto".

Independiente y los refuerzos

También habló acerca de las complicaciones para traer jugadores: "Cuando me junté con los dirigentes, era imposible que me dieran una certeza de que es posible tener un mercado de pases, pero me dijeron que van a hacer lo imposible para que haya un mercado. Mi respuesta fue que ojalá así sea para que el hincha vea plasmado algo más lindo de lo que uno planifica. Si esto no se puede resolver, me voy a hacer cargo de la situación con los dirigentes, voy a poner el pecho".

Julio Vaccari es el nuevo Director Técnico de #Independiente.

Acaba de firmar su contrato en el Estadio hasta diciembre de 2025 ¡Bienvenido al Rey de Copas!
#TodoRojo



— C. A. Independiente (@Independiente) June 13, 2024

"Estoy dispuesto y capacitado para hacerlo, pero bienvenido sea si se puede resolver las inhibiciones. Trabajamos mucho para definir si teníamos las herramientas, más de lo que hubiésemos querido. Nos adentramos también en las inferiores. No es solo agarrar porque es Independiente.", agregó el entrenador de 43 años con pasado también en Vélez.