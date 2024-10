La inesperada opinión de Susana Giménez sobre Pampita y su escándalo: con quién la comparó

La reciente separación de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán sigue generando reacciones en todo el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se pronunció fue la icónica conductora Susana Giménez, quien, fiel a su estilo, no se guardó nada al ser consultada por los periodistas sobre el tema. Mientras la prensa esperaba la llegada de Pampita a un evento, tuvieron la oportunidad de entrevistar a la diva de Telefe, quien lanzó algunas declaraciones lapidarias que rápidamente hicieron eco en los medios.

En primer lugar, Susana confirmó que, efectivamente, hubo negociaciones para que Pampita participara en su clásico programa de los domingos. "Sí, claro que la quise tener, pero no se habrá arreglado porque no está en el país", declaró la conductora en el programa A la Tarde. Según explicó, las conversaciones no llegaron a buen puerto, aunque dejó en claro su interés por contar con la modelo en su show. El tono relajado de la entrevista dejó ver a una Susana sincera y directa, como de costumbre.