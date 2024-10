Se filtró la lapidaria frase de la ex de Moritán sobre Pampita

Durante una emisión del programa A la tarde, el periodista Luis Bremer recordó un particular posteo que Milagros Brito había hecho en sus redes sociales justo cuando empezaba a conocerse públicamente el romance entre Pampita y Moritán. En su cuenta de Instagram, Brito compartió la frase: “Si vos creés que estás al horno, acordate que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial”. Este mensaje, que en su momento pasó algo inadvertido, ha vuelto a ser tema de conversación en el marco de la separación de la modelo y el político.

Aunque muchos lo interpretaron como una indirecta hacia su exmarido, Brito aclaró en su momento que no tenía ninguna intención oculta. Según recordó Bremer, la empresaria añadió: “Me pareció simplemente gracioso y lo subí. ¡No tiene doble sentido, ni es un mensaje para nadie!”. Este intento de desmentir cualquier interpretación malintencionada generó las risas de los panelistas, que no pudieron evitar relacionarlo con la situación actual.

El posteo de la polémica de la ex de Moritán

Sin embargo, la frase no es el único vínculo que Brito mantiene con el presente mediático de Moritán. Yanina Latorre, panelista de LAM, también habló sobre su reciente comunicación con Milagros Brito para conocer su opinión sobre los hechos que rodean la separación de su exesposo. En el programa, Latorre comentó que, aunque no es amiga cercana de Brito, decidió contactarla para saber si estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Según la panelista, la respuesta de Brito fue muy educada, destacando que consideraba a Moritán “un señor, un caballero, y el padre de sus hijos”.

Pampita 2.jpg Milagros Brito, ex de Moritán

Que había dicho la ex de Moritán cuando empezó a salir con Pampita

A pesar de las amables palabras de Brito, Latorre expresó dudas sobre la sinceridad de su respuesta. “¿Si le creí...? No”, afirmó con franqueza. Además, explicó que entendía la postura de Brito, ya que es una empresaria con un perfil bajo y tiene dos hijos adolescentes. “Si le pasó algo o no con él, hace muchos años que ella está en otra, no creo que le sume hablar de eso”, señaló Latorre, insinuando que quizás Brito prefirió no involucrarse en el conflicto mediático.

El final del matrimonio entre Pampita y Roberto García Moritán ha dejado muchos interrogantes abiertos. Las repercusiones y comentarios siguen circulando en los programas de espectáculos, mientras los involucrados intentan manejar la situación de la mejor manera posible. Por su parte, la relación entre Brito y Moritán parece estar en buenos términos, al menos en lo que respecta a su rol como padres de Delfina y Santino.