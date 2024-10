Cuál es el temor de Pampita en medio de su divorcio con Moritán: "No quiero terminar como Milagros Brito"

Ángel de Brito, conductor de LAM, fue el encargado de abrir la conversación sobre el tema, afirmando: “Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”. A esto, Pepe Ochoa sumó información clave sobre los pasos que la modelo ha dado para avanzar con el proceso legal. Según Ochoa, el 26 de septiembre, Pampita se dirigió a un prestigioso estudio jurídico, aunque no fue el de Fernando Burlando, y allí permaneció varias horas discutiendo los términos del divorcio.

"Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste", comentó Ochoa, quien detalló que la modelo estuvo en el lugar desde el mediodía hasta las cinco de la tarde, gestionando cuestiones relacionadas con la separación de bienes y la posible existencia de un convenio prenupcial.

El tema del convenio prematrimonial ha sido uno de los puntos más discutidos en este proceso. Según lo revelado por Ochoa, Pampita habría manifestado a sus abogados: “No quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito”. Esta referencia directa a la exesposa de Moritán, con quien tiene dos hijos, Delfina y Santino, se refiere a los complicados términos de su divorcio anterior.

Pampita 2.jpg Milagros Brito

Qué tuvo que hacer Milagros Brito para separarse de Moritán

Yanina Latorre agregó que Brito tuvo que ceder una suma importante de dinero en efectivo para poder finalizar su separación, lo cual permitió a Moritán financiar parte de sus inversiones en el sector gastronómico, que posteriormente fracasaron. "Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundieron todos", comentó Latorre.

Aunque la modelo ha optado por mantener un perfil bajo respecto a su separación, Yanina Latorre dejó en claro que Pampita no quiere que la situación se prolongue innecesariamente. Su objetivo es cerrar todo lo relacionado con el divorcio lo más rápido posible, a pesar de que siempre habrá un vínculo entre ellos por su hija Ana. Latorre también afirmó que Pampita no desea hablar mal de su exmarido por respeto a los hijos que tienen en común, pero insinuó que la historia se repite. "A mí alguien me dijo que pasó de ser becado por Brito a ser becado por Pampita. Siempre busca mujeres que puedan mantenerlo", expresó la panelista sin tapujos.