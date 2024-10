Benjamín Vicuña habló por primera vez de la separación de Pampita

Mientras la conductora afronta su separación y se encuentra en Chile por trabajo, el actor habló del momento de su ex

La súper modelo se encuentra en este momento de viaje en Chile por motivos de trabajo, y en ese contexto, sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio quedaron al cuidado de su padre Benjamín Vicuña. En ese contexto, varias veces el actor trasandino fue consultado acerca de la separación de su ex esposa del empresario y al parecer no le gustó mucho.

Semanas atrás, el chileno había admitido que se había "sorprendido" con la separación pero, ahora que trascendieron las infidelidades y las acusaciones por malversación de fondos contra Moritán, no quiso hacer referencia al tema.

El conductor de la Isla de Las Tentaciones fue interceptado por el programa de El Trece, Socios del Espectáculo, en donde expresó: "Es la mamá de mis hijos. Yo no puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio porque ustedes (los periodistas) siempre me acompañan y me bancan, pero bueno, ustedes pónganse también en mi lugar".

"¿Vos pudiste hablar con Pampita estos días?", le preguntó la notera. Un poco molesto, contestó: "Es lo que te acabo de decir". Luego de esto, el actor dio por terminada la entrevista, y continuó su camino sin responder nada más.

Embed - Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de la escandalosa separación de Pampita y Moritán

Pampita no dará entrevista según Ángel de Brito

Hace unos días tomó fuerza el rumor acerca de que Carolina Ardohain charlaría con la diva de los teléfonos rompiendo el silencio mediático en su programa a cambio que Telefe le diera un ciclo propio en ese canal.

Fue la propia Pampita quien desmintió rotundamente esta versión, remarcando que jamás negoció una entrevista con la diva. A lo que el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sumó un detalle que sorprendió a sus seguidores.

El periodista abrió en su cuenta de Instagram un sticker para que los usuarios le dejen sus preguntas e inquietudes y el las iría contestando. Allí, alguien le escribió: “¿A quién Pampita le dará la nota?”. A lo que el comunicador sentenció de manera rotunda anunciando que no habrá tal entrevista: “No quiere hablar. Está en la etapa del enojo”.

También, ella misma había salido a desmentir las versiones en su cuenta de Instagram: “Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa. No voy a ir a ningún programa y todo lo que se especula de una participación mía en algún lado, pedido a cambio de dar una entrevista, es mentira”.