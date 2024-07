La jugada opinión de Juan Pablo Varsky sobre el pase de Equi Fernández a Arabia

Embed "Respeto mucho la decisión de Equi Fernández de irse a Arabia" afirma @JPVarsky. ¿Por qué? Dale play y enterate.



Juan Pablo Varsky explicó por qué respalda la decisión de Equi Fernández

“Más allá de todo lo que es la liga de Arabia en términos de figuras, de jugadores que van a disputar sus últimos años. Pero Equi Fernández piensa en el futuro de su familia. Lo entiendo y me parece, no en tu caso Juan Andrés, pero he leído mensajes diciendo ‘Al final Equi Fernández no era tan bueno, bueno a salir campeón’, bajándole el precio a esa decisión que tomó”, agregó Juan Pablo Varsky.

“Primero, al club le va a dejar mucho dinero. Un dinero que quizás solamente pague ese club de Arabia Saudita. Que no pague Benfica, que no pague Porto. Destinos en los que a mí me hubiera encantado ver a Equi Fernández”, opinó antes de agregar: “Pero Equi Fernández sabe que con este dinero va a solucionar todo lo vinculado con la economía de su familia. Y con eso yo no me meto. Lo entiendo, lo comprendo, le deseo lo mejor”.

La opinión de Juan Pablo Varsky sobre el futuro de Equi Fernández en Arabia

“Ojalá que su paso por Arabia dure lo suficientemente poco para verlo después en Europa. Pero no hay ninguna crítica, ninguna crítica a esta decisión de Equi Fernández. A la de ningún futbolista que obviamente sabe y entiende a dónde va”, explicó el periodista.

“Sabe que le va a costar la adaptación. Sabe que va a ser un destino hostil, difícil, lejano, incluso hasta para las convocatorias. Pero para Equi Fernández lo más importante es el futuro de su familia. Y yo frente a eso, o sea, nada. Hasta digo, hay que también tener las cosas muy claras para decir me voy a Arabia”, cerró Juan Pablo Vasrky.