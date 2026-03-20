La neuquina que entrena natación y llegó a la selección nacional

La neuquina Melina García fue convocada a la Selección Argentina de natación y representará al país en una competencia internacional que se disputará en Florida, Estados Unidos, del 4 al 7 de junio. Con apenas 13 años, la deportista se convirtió en una de las jóvenes promesas de la disciplina en la provincia , consolidando un proceso que combina formación, exigencia y proyección a nivel nacional.

En el certamen internacional participará en las distancias de 50, 100 y 200 metros espalda, además de los 100 metros mariposa. La competencia le permitirá medirse con nadadores de distintos países y continuar sumando experiencia en el plano internacional, en una etapa clave de su desarrollo deportivo.

La nadadora, formada en el ámbito local, afronta una rutina de entrenamiento intensiva que incluye doble turno diario: una sesión por la mañana antes de asistir a la escuela y otra por la tarde. A ese esquema se suman trabajos físicos complementarios en gimnasio y sesiones de pilates, orientadas a mejorar su rendimiento general. En lo técnico, su preparación se enfoca en aspectos clave como la resistencia, la explosividad y la técnica subacuática, fundamentales para las pruebas en las que competirá.

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Su crecimiento fue sostenido, con participación en distintas competencias nacionales que le permitieron posicionarse entre las mejores de su categoría y dar el salto al plano internacional. Ese proceso es el que hoy la ubica dentro de un seleccionado, algo poco habitual a su edad. Además, la experiencia en Florida marcará su primer gran contacto con un torneo de este nivel fuera del país, lo que implica un desafío adicional en términos de adaptación, competencia y exigencia.

El apoyo de Neuquén para la joven nadadora

El acompañamiento institucional resulta determinante para este tipo de oportunidades. El Gobierno de la Provincia del Neuquén destinó un aporte superior a los cinco millones de pesos para cubrir los costos del viaje y la participación en el torneo. Desde el Ejecutivo provincial remarcan que este tipo de políticas buscan respaldar a jóvenes talentos y facilitar su crecimiento dentro del alto rendimiento.

En ese marco, desde el área de Deportes destacan la importancia de generar condiciones para que los deportistas puedan sostener su carrera sin resignar su formación educativa. En línea con este objetivo, la provincia impulsa un proyecto de ley destinado a fortalecer las trayectorias académicas de atletas, con herramientas que permitan compatibilizar el estudio con la exigencia competitiva.

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Además, el desarrollo deportivo en Neuquén se apoya en inversiones en infraestructura. Entre ellas, se anunció la construcción del primer natatorio olímpico de la región, una obra que apunta a ampliar las posibilidades de entrenamiento y formación para nadadores de toda la provincia.

Desde el club donde entrena Melina también valoraron el respaldo institucional recibido durante el proceso, al considerar que fue clave para que la joven pueda acceder a esta instancia internacional. La convocatoria a la Selección Argentina representa no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo realizado en el ámbito deportivo neuquino.

La participación en Florida marcará un nuevo paso en la carrera de la nadadora, que buscará consolidar su crecimiento y seguir proyectándose dentro de la natación competitiva.