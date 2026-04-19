La neuquina Salomón sufrió un golpazo en Panamá pero se recuperó y logró un buen resultado

La joven representante de la provincia tuvo una carrera compleja en el cierre de su participación en los Juegos Suramericanos.

En el cierre de su participación en los Juegos Suramericanos de Panamá , la neuquina Marianella Salomón dio una muestra de carácter. En una carrera de ciclismo en ruta donde tuvo varias dificultades, la joven de 16 años se recuperó y cruzó la meta en el puesto 11 sobre 33 que completaron la final.

De las seis argentinas que arrancaron, Marianella fue la segunda detrás de Zoe Milagros Quiroga, que fue quinta en la general.

Salomón terminó la carrera lastimada en el codo y en la espalda , luego de sufrir un golpe durísimo en el primer tramo de la competencia.

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"No solo me caí, me encerraron en el puente, sino que también tuve un problema con los cambios, no pasaban y no se ponían más pesados. Tuve que volver a frenar, cambiar la batería y salir de vuelta. Después tuve que volver a buscar agua, así que tuve que buscar al pelotón dos veces", contó Marianella a Sergio Dovio luego de la carrera.

Los detalles que contó la neuquina dejan en claro las dificultades que tuvo y le dan todavía más valor al undécimo puesto conseguido.

"Me golpee la cabeza y muy feo el codo. Estaba tan mareada que no podía enganchar el pie en el pedal ni sostener la bicicleta. Fue un rato que quedé medio atontada, fui despacio porque no podía ir derecho. Cuando recuperé un poco de estabilidad salí muy fuerte y recuperé rápido el pelotón. La primera lo alcancé con fuerza y la segunda me costó más, porque estaba mucho más fatigada", afirmó.

juegos suramericanos- fotos sergio dovio (8) Fotos: Sergio Dovio

Apenas se bajó de la bicicleta, Marianella se vio conmovida por todo lo sucedido, teniendo en cuenta que su meta era pelear más adelante. Sin embargo, al ser segunda argentina del grupo de seis, valoró: "Feliz por ese lado, no era tanto el objetivo que venía a buscar pero todo siempre suma experiencia. Hoy aprendí a gestionar una caída y una falla mecánica", destacó".

Con apenas 16 años, la joven deportista es una de las mejores en su disciplina a nivel nacional y sumó experiencia en estos Juegos Suramericanos, donde tuvo el acompañamiento de su papá y su mamá, quienes también hicieron el esfuerzo de estar en Panamá.

El jueves había terminado en el puesto 11 sobre 17 participantes en la contrarreloj individual.

"A seguir entrenando y mejorando para lo que viene", finalizó.

juegos suramericanos- fotos sergio dovio Fotos: Sergio Dovio

Cómo sigue la agenda para los neuquinos

Otros cinco representantes de la provincia se preparan con vistas a sus respectivas presentaciones.

Máximo Rettig y Francesco Cappi competirán el lunes 20 desde las 13 en las pruebas clasificatorias individuales y luego en dobles del bádminton. Los encuentros de esta disciplina se realizan en instalaciones de la Universidad ITSE-Instituto Técnico Superior Especializado, en el Edificio de Deportes Auditorio.

Por su parte en taekwondo, el debut será con Santiago Corzo en la modalidad Poomsae el martes 21 a las 13 en el Centro de Combate. Adriano Mazzanti competirá en la categoría Kyorugui -63 kilos el miércoles 22, desde las 14 en el mismo escenario.

En esta misma jornada, hará su debut el seleccionado femenino de básquet 3x3 que tiene en sus filas a la jugadora del club Pérfora de Plaza Huincul, Amparo Arévalo. Argentina enfrentará al local Panamá desde las 14 en el Mirador del Pacífico, un espacio de esparcimiento familiar ubicado en la Cinta Costera. A esa misma hora, al día siguiente, el equipo nacional cerrará la ronda clasificatoria donde buscará la clasificación para la segunda fase ante Brasil.