La pelea de Marcelo Tinelli con San Lorenzo por 5 millones de dólares

El secretario de la institución, Pablo García Lago, fue contundente en una entrevista con el programa radial Soy San Lorenzo, donde además de criticar a Rubén Darío Insua y mencionar las inhibiciones que pesan sobre el club, reveló un detalle que no pasó desapercibido: "Tinelli intimó vía carta documento". Esta afirmación, aunque parcialmente cierta, revela un nuevo capítulo en el conflicto entre el club y el ex presidente, quien envió una carta documento en respuesta a las exigencias de pago, aunque no para reclamar dinero.