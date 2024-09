La picante frase del DT de Independiente contra los árbitros tras un nuevo expulsado

Julio Vaccari habló tras sufrir una nueva expulsión en su equipo, y no dudó en mostrar su fastidio por esta situación.

Independiente vivió una noche intensa en Avellaneda , donde enfrentó a River Plate por la fecha 13 del Torneo de la Liga 2024. El partido, que terminó en un empate 0-0, estuvo marcado por una nueva expulsión en el equipo dirigido por Julio Vaccari, quien no dudó en asumir la responsabilidad de la situación y reflexionar con una mezcla de ironía y análisis profundo sobre el desempeño de su equipo.

El DT del Rojo, en conferencia de prensa posterior al encuentro, bromeó sobre la situación de las expulsiones recurrentes en su equipo, pero también ofreció una mirada sincera y crítica. "Voy a empezar a analizar las rojas porque como son tantas, creo que vamos a tener que empezar a jugar con 10, ja. Veremos cómo enfrentamos a los rivales 11 vs. 10, es algo nuevo...".

La expulsión temprana de Santi López, a los 11 minutos del primer tiempo, obligó a Vaccari a replantear toda la estrategia que había diseñado para enfrentar a River. "La expulsión cambió todo. Cuando planificás un partido, lo hacés 11 vs. 11. Pasamos de jugar duelos a hacer algo más zonal, es algo que no podés hacer más. Lo defensivo cambia mucho y en lo ofensivo, no pudimos buscar el hombre libre, que es lo que solemos hacer. Tuvimos que jugar más directo, que nuestro 9 pudiera pelearse con los centrales y que aparecieran los wines", explicó el técnico, subrayando las dificultades que implica jugar con un hombre menos contra un equipo de la talla de River Plate.

Julio Vaccari 1.jpg Julio Vaccari, DT de Independiente

La mejoría de Independiente de la mano de Julio Vaccari

A pesar de las adversidades, Julio Vaccari no ocultó su satisfacción por el esfuerzo y la entrega de sus jugadores. "Lo que más me reconforta es la muestra de carácter, por encima de que juguemos bien al fútbol. Buscamos y necesitamos jugar bien al fútbol, pero la muestra de carácter es lo más importante. Siento orgullo por lo que están haciendo los futbolistas, fueron leones", expresó con visible satisfacción.

El técnico de 44 años también se hizo cargo de las consecuencias de las expulsiones en su equipo, asumiendo la responsabilidad como líder del grupo. "Soy 100 por ciento responsable de las expulsiones que ha sufrido Independiente en los últimos partidos. Porque cuando pasa algo, o hay una conducta que se repite varias veces en un equipo, el responsable es el entrenador. Soy el entrenador y soy el responsable de las conductas de mi equipo", afirmó con firmeza, mostrando su compromiso con la mejora continua del equipo.