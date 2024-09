La picante frase del Kun Agüero contra Boca por el Superclásico

El ex jugador de Independiente reaccionó al último partido entre River y el Xeneize, donde el Millonario se impuso por 1 a 0.

A través de su canal de stream, el ex jugador Sergio Kun Agüero se animó a opinar sobre el superclásico pasado y no perdió la oportunidad de burlarse de Boca . A su vez, opinó sobre la nula responsabilidad que tuvo el arquero Sergio Romero en el gol del enganche Manuel Lanzini.

Agüero se sinceró a la hora de decir que creyó que el local haría más mérito para quedarse con los tres puntos en su casa, ante su gente: "Pensé que Boca le iba a hacer un poco más de fuerza". “Yo creo que si (incluso) se jugaban 250 minutos, Boca no podía hacer un gol” , declaró el ex Independiente.

Por otro lado, no se detuvo a la hora de defender a su ex compañero de la Selección argentina, quien fue muy criticado por sus últimos rendimientos con la camiseta azul y oro: "Fijate el desorden en la defensa, Romero no tuvo responsabilidad".

kun-aguero-independiente.webp

Cuando fue cuestionado por el gol anulado por el árbitro Nicolás Ramírez al delantero Milton Giménez, el ‘Kun’ opinó: “Es lo que hablamos siempre: a veces cobran, a veces no. Por eso está la polémica. Por las reglas de VAR, esto es mano. (Giménez) pensó que Armani iba a salir y se protegió para que no se lo lleve por delante”.

“Si él pensaba que Armani no salía, no levantaba la mano. Igual, vamos a ser sinceros, Boca tampoco se puede agarrar de esto porque el partido no fue bueno”, añadió. Por último, Agüero destacó la calidad de los suplentes de River, afirmando que podrían ser titulares en cualquier equipo del fútbol argentino.

Chiquito Romero volvió a hablar tras su polémico episodio en el Superclásico

El arquero Sergio "Chiquito" Romero expresó su arrepentimiento por el grave incidente que protagonizó con los simpatizantes de Boca al término del Superclásico en la Bombonera, y reveló que pidió disculpas al presidente del club, Juan Román Riquelme. Tras recibir una sanción de dos fechas por parte del club, sostuvo que "hay que tratar de tirar para adelante".

"Quiero expresar lo arrepentido que estoy de lo que sucedió. Uno es profesional y hay que saber que uno tiene que tener la mente en frío y meterse al vestuario. No pude controlarme en ese momento, estaba enojado con el árbitro porque pensaba que lo de Milton (Giménez) había sido gol. Tuve una reacción fea y pedí disculpas al presidente, a mis compañeros y a mi familia", afirmó Romero en declaraciones al canal de Boca.

Al término del partido que River le ganó a Boca 1 a 0, Romero se dirigía a los vestuarios cuando fue insultado por socios y socias de Boca, lo que provocó la inmediata reacción del guardavallas, quién se midió cara a cara con uno de los socios, pero luego de un forcejeo fue separado por compañeros y empleados del club.

Por este incidente, Boca suspendió por dos fechas a Romero y también aplicó sanciones disciplinarias a los socios que intervinieron en el tumulto, luego de verificar en las cámaras del estadio todo lo sucedido.

"Tuve una reunión después del entrenamiento. Me comunicaron la sanción y obviamente entiendo que, cuando sucede un acto de esta magnitud, tiene que haber una sanción, para que no se vuelva a repetir. Hablamos un poco de eso y del partido. Hay que tratar de sacar al club adelante entre todos", expresó Romero, quién el sábado frente a Belgrano, en Córdoba, será sustituido por el arquero Leandro Brey, al igual que el próximo partido que dispute el “Xeneize” ante Argentinos Juniors, además de que el club de la Ribera, buscará un nuevo arquero en enero para que le compita el puesto a los dos jugadores que defienden el arco actualmente.