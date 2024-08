El Kun Agüero volvió a generar polémica: "Vinieron todos los 'K' a bardearme"

"Son los que menos pueden hablar, cómplices todos de la corrupción y el choreo. Llevan años destruyendo al país y lo que menos pueden hacer es hablar", enfatizó. "Pero bueno, así está Argentina", remató.

Kun Aguero sobre lo que pasó con Davo.mp4

La insólita pelea del Kun Agüero y Davo Xeneize en streaming

Las redes sociales suelen estar muy atentas a lo que ocurre en las transmisiones de streaming, y captan al instante cualquier situación que genere polémica. Así ocurrió en las últimas horas, con el Kun Agüero y Davo Xeneize como protagonistas tras un exabrupto del ex Independiente que le valió muchas críticas.

Todo comenzó con el partido de Boca. Reconocido hincha del equipo de Brandsen 805, Davoo suele ser muy buscado por sus opiniones sobre el Xeneize. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, el Kun Agüero y Coscu intentaron comunicarse con Davoo para que charle un rato sobre lo ocurrido.

Davo y el kun pelea.mp4

Con una respuesta educada y sin querer generar polémica, Davoo les contestó que no estaba de humor para salir a hablar en una transmisión.

Sin embargo, lejos de interpretar el mensaje con la tonalidad que se había expresado, el Kun Agüero sorprendió con una respuesta muy criticada, cargada de soberbia.

Qué dijo el Kun Agüero y la insólita pelea

Tras enterarse de que Davoo Xeneize no quería salir al aire, el Kun Agüero cambió rápidamente su cara y comenzó a despreciar al streamer.

"Bueno listo, Davo no querés hablar, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste. Nunca escupas para arriba pá, porque te puede caer. Mirá que esto da mucha vuelta", apuntó mientras guiñaba el ojo a la cámara.

La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde rápidamente apuntaron contra el Kun, que habitualmente brinda polémicas bastante seguido. A eso se suma que Davoo es muy querido en la comunidad del streaming y suele ser tildado como uno de los personajes más tranquilos y respetuosos de la escena.

"Poco serio que el Kun, tipo de 40 años, se ponga a bardear a Davoo, un pibe de 20, porque no quiso prestarse al descanso en un stream después de que Boca quedó afuera", dijeron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X, la red social que antiguamente se conocía como Twitter.

El intento de suavizar la situación

Ni lerdo ni perezoso, Coscu intentó minimizar la situación y se permitió bromear asegurando que "los de las noticias van a comer mal con esto". Sin embargo, Agüero siguió atacando al streamer y deslizó que "bueno, pero esto le va a venir bien, porque como no depende de nadie... Va a salir en todos lados que yo me pelee con él".

Fue allí cuando Coscu trató de bajar la espuma y deslizó que "Davoo no es un streamer que por los conflictos tiene viewers".

Davoo

Por su parte, Davoo habló tras enterarse de la reacción del Kun y, con una visible angustia, explicó que "no soy ni agrandado, ni me creo más que nadie. Simplemente, Boca se quedó afuera y no tengo ganas de hablar con nadie, no es algo personal contra él. En este momento no siento que tengo ganas de hablar con otra persona".

Coscu también salió a hablar luego de las críticas en redes y posteó "Es increíble que me están funando a mi… Yo literalmente no dije nada y me cansé de defender a Davo Chúpenme la ver... un ratito".