La polémica decisión del gobierno de Burkina Faso tras el amistoso disputado contra Argentina.

Tras el 7 a 0 en contra en el Monumental, el gobierno del país africano se expresó al respecto.

Burkina Faso cobró protagonismo la última semana en el planeta fútbol a raíz del partido amistoso que afrontó contra la Selección Argentina con derrota 7-0 en el estadio Monumental . Los Sementales llegaron al país ese mismo día por la tarde, luego de una demora prolongada en su arribo, con un equipo compuesto en su gran mayoría por jugadores Sub 23.

A su regreso, el Gobierno los felicitó por haber elegido afrontar el compromiso, a pesar de las pocas horas de descanso. De hecho, el presidente Ibrahim Traoré elogió ese sacrificio, pero dejó llamativas declaraciones ante una eventual intervención gubernamental en la Federación, algo prohibido por la FIFA.

Las declaraciones de Traoré tuvieron lugar en el marco de una audiencia para celebrar la medalla de plata lograda por la Sub 15 femenina en la Copa Africana Escolar disputada en abril pasado en Zimbabue. En un momento de su discurso, destacó la entrega del equipo juvenil que enfrentó a la Argentina y soltó: “Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios. Porque, para volver a invertir, también hay que curar el mal. Y creo que esta semana tendremos decisiones importantes que tomar para que todo pueda avanzar”.

Desde la capital del país de África Occidental, Uagadugú, el mandatario resaltó que el éxito deportivo en la rama femenina los invita a pensar en tomar acciones: “Eso nos anima a decir que ahora debemos prestar atención. La última vez le dije al presidente de la Federación (Oumarou Sawadogo): ‘Hasta ahora no queríamos meternos en sus asuntos, pero ahora no tenemos elección. Debemos hacerlo, estemos suspendidos o no. Pero si intervenimos, será para organizar mejor las cosas y cuidarlas mejor‘”.

Las posibles sanciones a las que se enfrentaría Burkina Faso

El artículo 14 de los estatutos de la FIFA establece que las Federaciones deben “gestionar sus asuntos de forma independiente y garantizar que dichos asuntos no se vean influidos por terceros”. Las posibles sanciones pueden ir desde una suspensión a una expulsión de la Casa Madre, como se deja constancia en los artículos 16 y 17. Más allá de esto, Ibrahim Traoré continuó con sus palabras en la misma tesitura: “Tal vez aparezcan novedades y haremos todo lo posible para cuidar, sobre todo, a los jóvenes que son ustedes. Para prepararlos para las futuras competencias, para que vivan de su profesión y también para que honren la bandera de Burkina Faso dondequiera que vayan”.

“Eso es muy importante, porque la lucha contra todos los males que conocemos empieza con el deporte. Una juventud que practica deporte será necesariamente una juventud sana de espíritu, físicamente apta y capaz de participar, en todos los niveles, en el desarrollo de nuestra patria”, concluyó.

Esto sucede pocos días después del encuentro contra la Albiceleste en Buenos Aires, que incluyó una felicitación estatal por el compromiso del plantel que viajó a la Argentina. “Estamos orgullosos de ustedes. Han realizado un acto histórico y patriótico. Más allá del marcador, vemos una victoria porque supimos afrontar el reto y cumplimos nuestra palabra”, manifestó la ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara.

La selección de Burkina Faso nunca disputó un Mundial, llegó a ser subcampeón de la Copa Africana de Naciones en 2013 y ocupa el puesto 62 del ranking FIFA, por encima de selecciones que disputaron la reciente Copa del Mundo como Irak, Cabo Verde, Jordania, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.