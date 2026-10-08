El DT de Benín explotó con quejas por la despedida de Messi: la situación que desató su furia

El entrenador de la selección africana, Gernot Rohr, estalló contra los "argentinos". Qué dijo.

Benín fue un testigo previlegiado de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, siendo el combinado elegido para el partido amistoso en el Monumental que marcó el fin de una era. Pero, más allá de haber sido parte de un acontecimiento histórico, no se conformaron y pretendían llevarse algo más de ese duelo.

A días del encuentro, el entrenador del plantel africano, Gernot Rohr, mostró toda su frustración y enojo por irse del partido con las manos vacías. Fue duro y dejó en claro que le molestó.

"El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo", lanzó con contundencia mientras era entrevistado por la radio francesa RMC.

Sumado a esto, agregó con cierta molestia: "Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”.

Sin embargo, en el plano personal, logró llevarse una firma gracias a su par Lionel Scaloni: “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 (en aquel Mundial fue el técnico de Nigeria) al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto".

Más calmo y tras hacer público su reclamo, destacó que fue especial estar en el evento: "Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores".

Sorpresivo: Benín llenó de elogios a Messi pero le hizo una fuerte advertencia a la Selección tras la despedida

Los elogios abundaron para Lionel Messi, en un día que marcó un antes y después en la Selección argentina por su despedida. Desde medios internacionales que no dudaron en destacar la impactante figura que conserva en el fútbol mundial, pasando por jugadores y selecciones que se hicieron eco de la decisión.

Benín, el rival del seleccionado en esta noche mágica pero triste en el Monumental, fue un espectador de lujo de este 'adiós'. Luego del partido, que tuvo un resultado anecdótico a favor de Argentina (3-0, con gol del capitán y dos asistencias), el seleccionado africano le envió un mensaje al '10', pero también una chicana para la Selección.

El mensaje de Benín: elogios y chicanas

"Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisar el césped frente a nuestros jugadores representa algo inmenso. Ese momento quedará grabado en nuestras memorias. La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo“, escribió en su cuenta oficial de X.

Sin embargo, en su medio oficial de Instagram le bajaron el tono y solo hicieron referencia a la despedida de Leo.

El mensaje completo de Benín para Messi en Instagram

"Eres un ejemplo a seguir para millones de benineses, y más allá de ser un futbolista excepcional, eres una persona hermosa. Gracias por todas las emociones que nos habéis dado y por el honor que nos habéis dado al jugar vuestro último partido con Argentina contra Benin.

Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisando el terreno de juego contra nuestros jugadores representa algo inmenso. Este momento permanecerá grabado en nuestros recuerdos.

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Le has dado a todo un pueblo emociones que nunca olvidaremos.

Messi, tú y todos los argentinos, siempre serás bienvenido en Benín.

Desde Buenos Aires hasta Cotonú, el fútbol nos seguirá uniendo".