Grandes amigos: los emocionantes mensajes de Neymar y Suárez para Messi en un día especial

Grandes amigos: los mensajes de Neymar y Suárez a Messi en el día de su despedida de la Selección.

Se viene la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y tanto Neymar como Luís Suárez , ex compañeros del 10 en el Barcelona y con quienes desarrolló una fuerte amistad, le dedicaron unas muy sentidas palabras al capitán de la Albiceleste.

Primero, el astro brasileño realizó un emotivo posteo en sus redes sociales. Neymar subió una imagen de él y Messi abrazándose con las siguientes palabras: "Quien ama el fútbol te ha aprovechado a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz".

"No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que le has hecho al fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado", concluye el mensaje del futbolista del Santos.

“Gordo, te quería mandar un gran abrazo. Espero que disfrutes mucho con la camiseta de la Selección de tu país, que tan importante fue para tu carrera, que viviste cosas increíbles y ganaste cosas que cualquier jugador quiere ganar representando a su país…”, expresó por su parte el Pistolero en un video que le envió a su gran amigo, actual compañero en Inter Miami.

El uruguayo destacó: “Tenés un más que merecido reconocimiento de toda la gente por tu trayectoria y por lo que representaste para tu país, así que sentite muy orgulloso”. “Te mando un gran abrazo, y disfrutá tu día”, sentenció Suárez.

El estremecedor video con el que la Selección despidió a Lionel Messi

La Selección argentina le dedicó un emotivo video a Lionel Messi en la previa de su despedida, donde le agradeció “por hacernos mejores a todos”. “Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar”, comienza el video que repasa la trayectoria de Messi con la “Albiceleste”.

Y continúa: “Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida”. Además, se hace énfasis en este aspecto: “Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo”.

“Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”, finaliza el emotivo posteo dedicado al mejor jugador de la historia del fútbol.

La gran despedida de Lionel Messi en la Selección argentina será este martes por la noche a partir de las 20 en el partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental contra Benín.