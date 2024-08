La pregunta que enojó a Diego Martínez después de ganar en la Copa Sudamericana

Diego Martinez 1.jpg Diego Martínez

El enojo de Diego Martínez ante una pregunta en conferencia de prensa

Diego Martínez no ocultó su satisfacción por el triunfo, aunque reconoció que el resultado podría haber sido más amplio. "Creo que la victoria ante un gran rival terminó siendo merecida. Pudo haber sido con un gol más porque prácticamente no sufrimos en fase defensiva. No es la ventaja que queríamos tener o que intentábamos buscar, pero sí es una victoria muy importante para lo que viene", expresó el entrenador.