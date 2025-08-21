La preocupación de un jugador de Independiente en el medio del caos por los incidentes en la tribuna

Un jugador del rojo salió del vestuario y fue al campo de juego para chequear el estado de los hinchas por los enfrentamientos.

La angustia y la tristeza fueron las únicas protagonistas en una noche plagada de violencia en el estadio de Independiente donde hubo enfrentamientos con los hinchas de la U. de Chile que pusieron en vilo al resto de miles de hinchas que fueron a ver una fiesta deportiva y terminaron evacuados por el terror a que les suceda algo malo.

Con el paso de los minutos los jugadores se metieron en sus respectivos vestuarios al ver lo que estaba pasando en las tribunas aunque no pudieron abstraerse de lo que pasaba afuera del campo de juego. Un punto clave: la familia , quienes suelen acompañar a los jugadores en cada uno de los partidos que disputa el elenco rojo de Avellaneda.

Muchas de las personas que estaban en las tribunas se metieron en el campo de juego como suele pasar en los festejos europeos para celebrar el campeonato de un equipo, sin embargo este contexto reflejaba todo lo contrario. Entre una multitud de hinchas apareció Felipe Loyola , un jugador importante del rojo, caminando lentamente exhibiendo su máxima preocupación ante la preocupación del estado de su familia.

Felipe Loyola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1958364668671533125&partner=&hide_thread=false Felipe Loyola, mediocampista chileno de Independiente, salió al campo de juego para ver cómo estaban los hinchas que habían ingresado pic.twitter.com/hawPvMsMyz — Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025

Las fuertes imágenes de la violenta batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile

El fútbol sudamericano sumó una nueva mancha negra a la historia de su fútbol. Los "hinchas" de Independiente y la U. de Chile completaron una jornada oscura en el duelo definitivo para definir el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una batalla campal en las tribunas del Libertadores de América-Ricardo Bochini que fue desmedida.

El accionar de la policia y la seguridad privada que ofrecen este tipo de eventos brilló por su ausencia y lo que era un partido de fútbol se convirtió en una escena de terror para miles de familias que fueron a ver un encuentro de fútbol. En la primera parte se empezaron a ver movimientos extraños en las tribunas del rojo que preveían complicaciones en las tribunas, que luego fueron confirmadas en la segunda etapa haciendo que el partido sea cancelado habiendo iniciado apenas la segunda etapa del partido.

Las imágenes de lo sucedido son desgarradoras y recorrieron el mundo por el nivel de violencia que se detectó en las tribunas que habría iniciado por parte de los hinchas visitantes pero que tuvo también la respuesta de los barras del rojo que subieron a la platea alta para darle una paliza por lo generado. Como la ley de la selva.

Las imágenes de la batalla campal

image

Hincha Rojo

Hincha rojo 2

Hincha Rojo 3

Hincha Rojo 4

Hincha rojo 5

Hincha U 6

Hincha Rojo 7