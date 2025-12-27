La promoción de Lifune fue para Unión Vecinal, que se queda en la "A"

El equipo de Valentina empató sin goles en la vuelta con Atlético Neuquén y mantuvo su lugar por el 1 a 0 de la ida.

En la tarde del sábado 27 de diciembre se disputó el último partido del año en Lifune . Fue un empate sin goles entre Unión Vecinal y Atlético Neuquén que no dejó nada de fútbol, pero la tranquilidad para el local de mantener la categoría, luego del cero a cero en la vuelta y gracias al 1 a 0 de la ida.

El partido fue un manojo de nervios, porque había mucho en juego y además el terreno de juego en el club de Valentina no ayudó para nada.

Pierna fuerte, expulsados, discusiones, pocas situaciones de gol y un desahogo notorio de la gente de Vecinal con el pitazo final del árbitro Benjamín Chandía.

unión vecinal atlético promoción lifune (4) Fotos: Claudio Espinoza

Los protagonistas de Unión recalcaron el buen torneo que hicieron en la primera A y que les tocó llegar a esta instancia por el acumulado de puntos con reserva.

Fue el último partido de primera división para Lifune, que este año tuvo la Copa de Verano, la Copa Neuquén, el Oficial A y B.

Río Grande ya está en primera

Luego de ser el campeón de la primera B hace dos semanas, Río Grande obtuvo el boleto a la A para el próximo año. Por su parte, San Lorenzo descendió de categoría, luego de haber sido el club que menos sumó en primera.

Unión Vecinal fue el que menos logró en la sumatoria de las divisiones (reserva y primera), por eso jugó la promoción.

El criterio busca que los equipos intenten mantener el nivel tanto en la primera como en la reserva y mejorar así la competitividad de Lifune.