La Selección Argentina empata con Angola

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputan el último amistoso del año en la Fecha FIFA, con Messi entre los once.

En el marco del único partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este viernes a Angola por un amistoso internacional. El encuentro se juega desde las 13 horas de Argentina en el Estádio 11 de Novembro. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El conjunto de Lionel Scaloni, con muchas bajas, encara este nuevo compromiso internacional ante un rival que, a priori, se presenta como netamente inferior.

A diferencia de lo que muchos podrían creer, durante los primeros minutos del encuentro la Albiceleste no pudo dominar el balón. De hecho, las dos primeras situaciones de peligro fueron para Angola, donde tuvo que intervenir Gerónimo Rulli .

Alrededor de los 18 minutos, Lionel Messi tuvo la primera para la Selección Argentina, con un remate preciso al arco que exigió a Hugo Marques. En paralelo, Lionel Scaloni se mostró mucho más conforme con el juego de su equipo, que encontró las conexiones necesarias.

Las formaciones de Angola vs Argentina

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Cómo ver en vivo Angola vs Argentina

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.