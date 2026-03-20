Scaloni convocó dos jugadores de último momento: quiénes son

El entrenador de la Selección Argentina tuvo que retocar su lista de convocados para la próxima fecha FIFA.

Mientras la AFA termina de definir los amistosos correspondientes para la próxima fecha FIFA que encarará la Selección Argentina , el director técnico, Lionel Scaloni , dio marcha atrás en dos de las grandes ausencias que presentó su última nómina y convocó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli .

La última convocatoria del técnico había sorprendido por la falta del volante ofensivo del Real Madrid, quien había integrado las últimas tres citaciones e incluso portó la N°10 en la jornada de septiembre, y la del delantero del Racing de Estrasburgo, quien es el segundo máximo anotador de la Ligue 1 con 14 goles, sólo detrás de Mason Greenwood.

El motivo principal radica en que la próxima fecha FIFA será la última previo a la citación final para el Mundial 2026 y, por ende, la única ocasión en la que Scaloni podrá analizar a sus dirigidos, tanto en los duelos amistosos como en los entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035050375498043861&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026

Las presencias de Mastantuono y Panichelli también revelan las pulseadas latentes en el combinado nacional. El surgido en River compite por un hueco con Gianluca Prestianni, mientras que el atacante de 23 años lucha por el tercer sitio dedicado a los delanteros centros (presuntamente, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen sus boletos asegurados) con José Flaco López.

La Selección Argentina recibirá a Mauritania en La Bombonera, el próximo viernes 27 de marzo a las 20:15 horas. Hasta el momento, es el único amistoso confirmado de los dos que se disputarán, tras la cancelación de la Finalissima ante España. Luego, el 31 jugará contra otro combinado, aún no confirmado, también en el estadio de Boca Juniors.

Parece chiste, pero es oficial: la selección jugará contra Mauritania

Pasadas las 14 del viernes, AFA oficializó el primero de los amistosos para la fecha FIFA de la próxima semana. El viernes 27 de marzo, la selección argentina será rival de Mauritania en La Bombonera. Todavía no está confirmado contra quién se disputará el segundo de los encuentros de preparación con vistas al Mundial 2026.

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La selección africana en cuestión ocupa el lugar 115 del ranking mundial y se suma a la gran cantidad de rivales de muy poca jerarquía que ha tenido la Scaloneta desde que salió campeón del mundo. Francia, en la final de Qatar 2022, es la última selección europea que enfrentó el conjunto albiceleste.

El primer encuentro sería el próximo viernes 27, mientras que el segundo encuentro que también podría ser contra otra selección de África, se jugaría el 31. La cuenta oficial de la Selección confirmó tanto el rival como el horario y el estadio para el encuentro ante Mauritania. Será en la cancha de Boca, dentro de una semana y a las 20:15.

Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035038816059211863&partner=&hide_thread=false #FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.