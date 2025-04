La tremenda estadística del Ogro Fabbiani desde su llegada de Newell's

Fabbiani asumió como director técnico , Newell’s Old Boys encontró el rumbo que venía buscando con urgencia. El equipo rosarino, que parecía sumido en una inestabilidad tanto futbolística como emocional, atraviesa un momento de crecimiento sostenido: en los siete partidos disputados bajo la conducción del exdelantero, solo perdió uno, con cinco triunfos, un empate y un triunfo por penales.

Aunque el cuerpo técnico aún no pudo evaluar a fondo el estado físico de sus jugadores –ya que la primera práctica post-Tigre se dio apenas horas después del partido– hubo un nombre que generó preocupación: Carlos “Cocoliso” González. El delantero paraguayo completó los 90 minutos ante el Matador pero salió del vestuario con hielo en el posterior izquierdo. En conferencia, Fabbiani aclaró que González terminó “muy cansado” y que su presencia ante el Bicho está en duda. En caso de no llegar en condiciones, el principal candidato a reemplazarlo es Juanchón García, quien no sumó minutos en el último encuentro.

Fabbiani 2.jpg El Ogro Fabbiani

Qué se le viene a Newell’s

Una de las cuestiones tácticas que el cuerpo técnico deberá resolver en la previa es la formación. Ante Tigre, Newell’s arrancó con una línea de cinco defensores, que luego fue modificada a una línea de cuatro durante el desarrollo del partido. Esto abre el interrogante de si el Ogro volverá a apostar por un esquema más ofensivo, con Gonzalo Maroni acompañando a Éver Banega en la creación, o si priorizará el equilibrio en defensa como hizo en los primeros minutos en Victoria.

La clave de esta recuperación parece estar en la energía emocional que transmite Fabbiani, un técnico novato pero con carisma, que logró en poco tiempo imprimirle una identidad al equipo. Newell’s hoy es un conjunto ordenado, compacto y con variantes ofensivas. La figura de Banega, con su experiencia, y el oportunismo goleador de jugadores como Brian Aguirre o el propio González, completan una estructura que ha sabido consolidarse.