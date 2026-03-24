La tremenda lesión que impactó a todos en la NBA

La desafortunada jugada se dio durante la victoria de los Golden State Warriors, en Dallas ante los Mavericks.

La grave lesión en la rodilla izquierda que sufrió el basquetbolista Moses Moody durante la victoria en tiempo suplementario de los Golden State Warriors frente a Dallas Mavericks por 137-131 generó conmoción en el mundo de la NBA .

La accidentada jugada se produjo en los instantes finales del partido disputado en el American Airlines Center cuando el escolta le robó el balón al novato Cooper Flagg y avanzó hacia la canasta en busca de una volcada. Fue entonces cuando su pierna se lesionó sin contacto alguno, obligándolo a pedir auxilio de inmediato y deteniendo el juego durante varios minutos mientras una camilla ingresaba al estadio.

Moody, quien hasta ese momento había acumulado 23 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 34 minutos, reapareció en el partido del lunes tras diez juegos de ausencia por una lesión en la muñeca sufrida el pasado 2 de marzo. Steve Kerr, visiblemente afectado por la lesión, anticipó la lesión de gravedad. “Simplemente vi que le falló la pierna y cayó al suelo. No sabemos qué es todavía, pero ciertamente se vio mal”, dijo el entrenador de los Warriors, en una declaración que recogió The Athletic.

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La escena provocó reacciones de consternación tanto en los jugadores de Golden State y en el equipo local. “Vi las caras de los Mavericks. Todos en la cancha estaban horrorizados. Los jugadores se preocupan por los jugadores. Saben lo frágil que es este negocio, lo cortas que son sus carreras, y cómo las lesiones pueden suceder y ser catastróficas. Todavía no sabemos qué es. Solo esperamos lo mejor”, agregó el ex base tres veces campeón en su etapa como jugador junto a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

El ambiente en el vestuario de los Warriors fue descrito como “sombrío” por el joven base Brandin Podziemski, quien comparó lo ocurrido con el malestar que vivió el grupo cuando Jimmy Butler se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado 19 de enero.

Una nueva lesión de gravedad para los Golden State Warriors

El equipo médico examinó a Moses Moody mediante rayos X inmediatamente después del partido, con el vicepresidente de salud y rendimiento de jugadores de los Warriors, Rick Celebrini, acompañándolo hasta el vestuario y apoyándolo en su desplazamiento en muletas y con un voluminoso soporte en la rodilla.

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Mientras aguardaban el diagnóstico de Moody, la estrella de los Warriors Stephen Curry y sus compañeros permanecieron fuera de la sala de exámenes hasta poder ingresar para brindarle palabras de aliento. Draymond Green resumió el sentir del grupo al abandonar la arena: “Simplemente siento mucho por Mo”, dijo el número 23, quien acompañó a Moses al salir en camilla de la cancha.

Gary Payton II también expresó su frustración por la situación: “Es su primer partido de vuelta tras un extenso proceso de rehabilitación, cuida su cuerpo y hace todo lo necesario para volver. Da rabia ver algo así, especialmente cuando es una jugada sin contacto. Mo es un profesional en todo sentido y duele verlo caer”, dijo el escolta.

El respaldo al joven jugador, seleccionado por Golden State con la decimocuarta elección del Draft de 2021, fue unánime entre compañeros y cuerpo técnico. “Mo es un ser humano excepcional. Es un gran compañero y un placer entrenarlo. Trabaja todos los días y hoy jugó de maravillas, sobre todo en defensa, aportando presión sobre el balón y encestando tiros decisivos. Después de perderse entre ocho y diez partidos, por fin estaba de regreso y sucede esto. Solo rezamos para que no sea tan grave, pero ciertamente se veía serio”, dijo Kerr en la conferencia de prensa post partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bballbreakdown/status/2036298912114549078&partner=&hide_thread=false Moses Moody just suffered what could be a patellar dislocation of left knee on a non contact injury while laying it up. It's a little gruesome, so watch with caution. pic.twitter.com/BenNpt1eO8 — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) March 24, 2026

La producción de Moody en el partido hasta el momento de la lesión (23 puntos con ocho tiros acertados de 20 intentos) resultó vital para asegurar la victoria por 137-131 ante los Mavericks. Su rendimiento venía en ascenso antes del accidente que lo alejó de la cancha por la anterior dolencia en la muñeca, episodio que lo mantuvo marginado en 10 encuentros consecutivos.