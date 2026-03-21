Xenofobia contra los latinos en la NBA: el duro comunicado de Spurs

San Antonio Spurs dio que hablar en las redes sociales y no precisamente por su gran momento en la NBA . El equipo donde supo jugar Manu Ginóbili se encuentra segundo en la conferencia oeste, pero lo que se hizo viral fue un mensaje xenófobo de una hincha en las tribunas contra la comunidad latina.

En un video que se difundió por TikTok, un usuario grabó la pantalla de esta mujer, que estaba enviando un mensaje con la siguiente leyenda: "Un montón de fans hispánicos locos. Son todos hispánicos, ¿cómo pueden permitir esto?" , aparentemente quejándose de la actitud de los hispanohablantes en el Frost Bank Center, donde los Spurs ganaron por 101 a 100 ante Phoenix Suns.

El episodio generó una rápida reacción en redes sociales, donde usuarios de distintos países cuestionaron el contenido del mensaje y lo calificaron como discriminatorio. En especial, la comunidad latina en Estados Unidos expresó su rechazo, teniendo en cuenta el peso cultural y demográfico que tiene en ciudades como San Antonio, donde gran parte de la población es de origen hispano.

El comunicado de San Antonio Spurs

A raíz de esta situación que escaló, la franquicia de básquetbol publicó un comunicado oficial: “Todos en la organización de los Spurs estamos orgullosos de vivir en San Antonio, una ciudad que brilla y prospera gracias a la cultura y las contribuciones de nuestra comunidad latina. La inclusión es uno de los pilares fundamentales de los San Antonio Spurs. Nos esforzamos por ofrecer un entorno —en nuestras instalaciones y en toda nuestra comunidad— que celebre la pertenencia y el respeto independientemente de la raza o la etnia. Por Vida”.

El hecho también volvió a poner en discusión el comportamiento de los espectadores dentro de los estadios y el rol de las franquicias ante este tipo de situaciones. Si bien no trascendieron sanciones concretas contra la mujer involucrada, el posicionamiento público de los Spurs marcó una línea clara respecto a los valores que busca sostener la organización.

San Antonio, además, es una de las ciudades con mayor identidad latina dentro de la NBA, algo que históricamente se reflejó tanto en su público como en su plantel. A lo largo de los años, la franquicia construyó un vínculo fuerte con esa comunidad, no solo desde lo deportivo sino también desde lo cultural, con iniciativas y acciones que buscan integrarla y representarla.

En ese contexto, el episodio tomó mayor relevancia, ya que contrasta con la identidad que el club intenta proyectar. La referencia a la comunidad latina en el comunicado no fue casual, sino una reafirmación de ese lazo construido durante décadas, en una ciudad donde el básquet también funciona como un punto de encuentro entre distintas culturas.

Mientras tanto, el video sigue circulando en plataformas digitales y alimentando el debate sobre la convivencia en eventos deportivos, un tema que en los últimos años ganó visibilidad a partir de distintos casos de discriminación en canchas y estadios de todo el mundo. Por lo pronto, el caso dejó expuesta una conducta repudiable en plena cancha y obligó a la franquicia a fijar una postura pública.