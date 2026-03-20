Habla todo el mundo: el increíble triple de aro a aro en la NBA que quedó para la historia

Se convirtió en la sexta canasta de mayor distancia en la historia de la liga y se volvió viral en segundos.

Durante el triunfo de los Atlanta Hawks frente a los Dallas Mavericks se vivió un momento que se volvió viral y que pasó a la historia de la liga de básquet más importante del mundo. El miércoles por la noche, Jonathan Kuminga protagonizó una jugada que quedará registrada en los archivos de la NBA : convirtió un triple de aproximadamente 23 metros sobre la chicharra, el sexto tiro más largo desde que existen registros detallados en la liga.

Al finalizar el tercer cuarto, Kuminga encontró el balón en el extremo de su campo y buscó conectar un pase largo hacia Jock Landale, quien se encontraba desmarcado cerca del aro rival. La pelota surcó toda la cancha y, ante la sorpresa de jugadores y público, ingresó limpiamente en la canasta justo cuando expiraba el reloj. El gesto de incredulidad de Kuminga, llevándose las manos a la cabeza, reflejó el asombro general. La acción no solo sumó tres puntos al marcador, sino que estableció un nuevo récord para la franquicia de Atlanta, superando el registro anterior de Jason Terry (19 metros en el año 2000).

Este triple accidental aportó un matiz único a la campaña actual de los Hawks, quienes atraviesan su mejor momento en años. La victoria por 135-120 sobre los Mavericks representó la undécima consecutiva, una racha que no se veía en la organización desde la temporada 2014-2015, cuando establecieron la marca de 19 victorias seguidas. Con este resultado, Atlanta ostenta un récord de 38-31, igualando la séptima posición en la Conferencia Este con el Miami Heat y quedando a medio partido del Orlando Magic, equipo que ocupa el último puesto de acceso directo a los playoffs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATLHawks/status/2034454938013638693&partner=&hide_thread=false KUMINGA WHAT HAVE YOU DONE??? pic.twitter.com/Wq8FDVi8vX — Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026

La jugada de Kuminga sintetiza un momento de confianza y eficacia para los Hawks. Tras su llegada en la fecha límite de traspasos, el alero africano ha revitalizado su carrera. En los seis partidos que ha disputado con Atlanta, promedia 14,6 puntos, 8 rebotes y 2,6 asistencias, cifras que ya superan su rendimiento previo en los Golden State Warriors. En la noche del miércoles, el basquetbolista aportó 16 puntos y cinco rebotes saliendo desde el banquillo, consolidando su integración en la rotación del entrenador.

El triunfazo de Atlanta contra Dallas

La noche tuvo otros protagonistas destacados. CJ McCollum encabezó el goleo de los Hawks con 24 puntos, seguido por Nickeil Alexander-Walker (22) y Dyson Daniels (19), quien encestó 9 de 13 tiros de campo. Jalen Johnson cerró una actuación completa con 17 puntos y 11 rebotes. El equipo de Atlanta dominó el partido desde el inicio, impulsado por los primeros 10 puntos de Onyeka Okongwu, y mantuvo la ventaja durante toda la noche. Al cierre de la primera mitad, el marcador ya mostraba una diferencia de 67-56.

El desempeño de los Mavericks reflejó las dificultades que atraviesa la franquicia en esta etapa de la temporada. Daniel Gafford fue el máximo anotador del equipo visitante con 24 puntos, mientras que P.J. Washington sumó 23 y Cooper Flagg aportó 17. Los errores fueron determinantes: Dallas perdió 18 balones, siete más que Atlanta, lo que facilitó el desarrollo ofensivo de los locales. El equipo texano acumula 11 derrotas en sus últimos 13 encuentros y se aleja de los puestos de postemporada, con un récord de 23-47.

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Por supuesto que la jugada no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales. “Jonathan Kuminga desde la zona de 3/4. Parecía un intento de pase. Acabó siendo un increíble triple”, escribió la cuenta oficial de X de la NBA. “Kuminga, ¿qué has hecho?“, añadieron los Atlanta Hawks junto al video del triple del congoleño.

La marca alcanzada por Kuminga trasciende la anécdota: su triple de 23 metros es la canasta más lejana anotada por un jugador de los Hawks desde que se implementó el registro jugada a jugada en la NBA y la sexta más larga en la historia reciente de la competición. La reacción de los protagonistas en la pista, desde la sorpresa de Kuminga hasta la cautela de Landale evitando cualquier contacto con el balón, subrayó lo inusual del momento.