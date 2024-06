Las explosivas declaraciones del hermano de Paulo Dybala contra Scaloni y la Selección

Sumado al relato de su compañero, el hermano de la joya , Gustavo Dybala, escribió un fuerte mensaje en sus redes sociales con respecto a la decisión que tomó el entrenador nacido en Pujato: “ Es imposible no estar triste , pero no olvides que solo no estás. La mami, el viejo desde donde quiera que esté y tus hermanos estamos con vos . Vamos, cabeza. Tu familia te ama siempre. Juerza, Ybala”.

Gustavo Dybala.jpg

Dybala explicó qué sintió al quedarse afuera de la Copa América

Con 22 de los 26 jugadores campeones del mundo en Qatar y algunas sorpresas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio la lista de 29 futbolistas que jugarán los amistosos que se disputarán una semana antes del inicio de la Copa América de Estados Unidos. La gran sorpresa estuvo en la ausencia de Paulo Dybala en la convocatoria.

Y sin lugar a dudas, muchos quedaron descolocados con que no haya incluido en la nómina a la Joya, uno de los jugadores que fue fija durante el proceso del DT en la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Aunque nunca tuvo mucho lugar ni tampoco muchos minutos, tuvo momentos claves como en la gran final frente a Francia con un despeje sobre la hora que quedó inmortalizado.

Mucho se habló en estas semanas sobre su ausencia en la Selección, se dieron motivos, hubo rumores, e incluso han hablado hasta compañeros suyos, como Leandro Paredes, quien contó un poco lo que fue el golpe para el joven cordobés.

Gustavo-Paulo- Dybala.jpg

Pero en las últimas horas, el que rompió el silencio fue el propio Dybala, quien habló con el medio The Athletic y se desahogó luego del “dolor” que sintió por no aparecer entre los 29 convocados, lo que lo deja prácticamente afuera del certamen continental.

Las palabras de Dybala sobre su ausencia en la Selección

En primer lugar, comenzó la entrevista revelando que: "Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección es una de las mejores cosas que he tenido. Pero también entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir".

"Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la Selección Argentina", continuó la pareja de Oriana Sabattini.

Si bien destacó que durante su temporada hizo "cosas buenas" con la Loba, aseguró que no guarda rencor y que estará alentando al equipo como un hincha más: "Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América".

Dybala también habló sobre su presente en la Roma

Paulo también se refirió a su temporada en la Roma: "A lo largo de mi carrera, siempre he intentado mejorar, dentro y fuera del campo. He cambiado a mucha gente en mi personal: mi entrenadora, nutricionista, psicóloga. Todo para ayudarme a rendir mejor en cada partido y en los entrenamientos. Me he sentido bien este año”.

Dybala-Roma-Guendouzi-Portada.jpg

“He tenido la suerte de tener la oportunidad de hacerlo todo. Gané. He perdido. Las derrotas en aquellas finales europeas son lo que lamento. No he ganado una Champions League ni una Europa League, pero ese siempre será mi objetivo. Quiero ganar todo lo que pueda con la Roma", finalizó el cordobés surgido de Instituto.