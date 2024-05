Las fuertes críticas de Martín Demichelis, Nacho Fernández y Miguel Borja contra el arbitraje

El reciente encuentro entre River y Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores terminó en un empate 2-2, un resultado que dejó a los Millonarios al borde de la clasificación a octavos de final y al Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, lo que más resaltó en el post-partido no fue el resultado en sí, sino la controversia arbitral encabezada por Anderson Daronco. Tema que Martín Demichelis tocó en profundidad.

Desde el comienzo de la segunda mitad, River se vio afectado por decisiones arbitrales cuestionables, particularmente en situaciones donde dos jugadores de Nacional podrían haber sido expulsados. Martín Demichelis, director técnico de River, rompió su habitual silencio sobre los árbitros para señalar: "Ustedes saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, se premió el no jugar al fútbol”.

La trifulca que marcó el partido involucró a varios jugadores, pero el foco estuvo en la falta de Franco Romero contra Paulo Díaz, una agresión que, según los jugadores y el cuerpo técnico de River, merecía una expulsión directa. Nacho Fernández, mediocampista del equipo, comentó: "En la jugada del tumulto, traté de separar. No vi bien qué fue lo que pasó, pero después me arrimé a la pantalla del VAR y se ve una piña a Paulo Díaz, que creo que merecía roja, pero el árbitro sacó amarilla, ya está."

La indignación de River no solo se centró en la falta de expulsiones, sino también en cómo estas decisiones afectaron la dinámica del partido. "Se ensució mucho el partido en el segundo tiempo, se jugó muy poco y a nosotros no nos favoreció, porque queríamos seguir jugando al fútbol", dijo Fernández, reflejando el sentimiento general del equipo.

Demichelis 2.jpg Martín Demichelis

La queja de Miguel Borja por la no expulsión al jugador de Nacional

Miguel Borja, autor de un gol y una asistencia en el encuentro, también cuestionó al juez principal al decir: "Hay una jugada que marca el juego, era roja. No entiendo como un árbitro como estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR, no es por una amarilla, te llaman por una roja. Entonces, no le puede pesar sacarla".

Demichelis resumió el sentir del equipo al declarar: "Se vuelve intentando hacernos fuertes con nuestras propias armas. Se jugó muy poco en el segundo tiempo, apareció ese tumulto, se quebró el partido con esa pausa larga, después de eso llegó el penal, el empuje de ellos con un fútbol muy directo... Después del 2-2 empezamos a encontrar de nuevo esos espacios para atacar y estuvimos imprecisos en el último tercio. Sacamos siete de nueve puntos de visitante, ese es el camino por el que hay que seguir”.