Las fuertes declaraciones de Eduardo Domínguez sobre Tiago Palacios

Consultado por la situación del jugador, que estuvo una noche detenido y no pudo viajar a Bolivia para jugar el partido contra The Strongest por la Copa Libertadores, Domínguez dijo: "Nosotros no vamos a condenar a nadie, pero cada accionar tiene sus consecuencias en una institución y en la vida diaria. Hay reglas y estuvieron mal. Habrá un juez y los van a a juzgar, pero nosotros socialmente no lo vamos a hacer. Tiago se equivocó y la mayor condena la tiene uno mismo cuando apoya la cabeza en la almohada. Lamentablemente han sucedido muchos hechos fatales de estas situaciones y muchas familias han sufrido. No podemos dejarlo muy liviano y como profesionales tenemos que tener una conducta. Hoy están pagando un poco la situación y haciéndole frente".