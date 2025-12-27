Las imágenes virales de Franco Colapinto en sus vacaciones en Argentina

El piloto de Alpine regresó al país para pasar las fiestas y no tuvo problemas para mostrarse en público en San Andrés de Giles.

El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio antes de iniciar la preparación para el próximo año.

El piloto de Pilar atraviesa días de descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo con el que buscará dar un salto de rendimiento.

En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag , jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap .

colapinto vacaciones2

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.

Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo muestran recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada.

Lo que se viene para Franco Colapinto en 2026

La temporada 2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1, no solo por el rediseño de los monoplazas sino también por un profundo cambio en los motores.

Las nuevas unidades de potencia mantendrán el concepto híbrido con motores V6 turbo de 1.6 litros, aunque con una estructura más simple y un rol mucho más determinante de la energía eléctrica, en línea con el objetivo de sostenibilidad de la categoría.

Uno de los cambios centrales será el aumento de la potencia eléctrica, que pasará de 120 kW a 350 kW, mientras que el motor de combustión reducirá su aporte hasta unos 400 kW.

En conjunto, el sistema alcanzará alrededor de 1.000 caballos de fuerza y además, desaparecerá el MGU-H, el componente que recuperaba energía térmica del turbo, lo que permitirá reducir costos y complejidad técnica.

En cuanto a los fabricantes, la Fórmula 1 contará en 2026 con cinco motoristas confirmados: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi y Red Bull Powertrains en asociación con Ford.

formula 1 alpine colapinto las vegas (1)

Audi debutará como equipo oficial tras reemplazar a Sauber, mientras que Honda regresará de manera exclusiva junto a Aston Martin. Está previsto que Cadillac se sume más adelante como proveedor propio, aunque comenzará como cliente.

El gran ausente será Renault, que dejará de desarrollar motores y pondrá fin a una historia de más de cuatro décadas en la categoría. Alpine, su equipo en el que está el argentino Franco Colapinto, pasará a utilizar motores Mercedes, cerrando así una etapa histórica que incluyó títulos y victorias.

El cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026 todavía no se estrenó en pista, pero ya generó fuertes tensiones puertas adentro del paddock. La polémica se centró en la relación de compresión de las nuevas unidades de potencia cuando trabajan a alta temperatura, un punto considerado gris dentro del reglamento técnico.

Mercedes, proveedor de Alpine, y Red Bull Powertrains quedaron en el foco por desarrollar soluciones que podrían traducirse en una mejora de rendimiento.

Según denuncias de equipos rivales, el aumento de temperatura durante el funcionamiento del motor podría llevar la relación de compresión más allá de los límites permitidos, aunque los controles habituales de la FIA se realizan a temperatura ambiente.

De esta manera, el reparto de motores para 2026 quedará definido con Mercedes suministrando a cuatro equipos (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), Ferrari a tres (Ferrari, Haas y Cadillac), Red Bull Powertrains-Ford a dos (Red Bull y Racing Bulls), mientras que Audi y Honda tendrán un solo equipo cada uno. Un nuevo escenario técnico que promete reordenar fuerzas y abrir una etapa clave en el futuro de la Fórmula 1.