Leandro Paredes rompió el silencio y dijo si vendrá a Boca el próximo mercado de pases

Leandro Paredes habló de su futuro y los rumores de una posible vuelta a Boca. pic.twitter.com/wtwnPvI8wi — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2024

Esta decisión frenó el sueño de los dirigentes y los hinchas de Boca de un posible retorno al club, en donde ayer antes del partido de Argentina ante Perú lo recibieron con una bandera en las tribunas.

¿Leandro Paredes puede llegar a Boca en junio de 2025?

El mediocampista de la Roma dio una sugestiva respuesta que ilusionó al hincha de Boca con un posible regreso del jugador al club en el próximo mercado de pases. "Vamos a ver si Gago me llama o no", indicó Paredes.

En el medio de los preparativos para el duelo de la Selección argentina ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el volante de 30 años habló acerca de su futuro en el conjunto italiano y soltó "un guiño" para el cuadro azul y oro.

Sin embargo, reconoció que de momento no hubo un llamado oficial por parte del director técnico del elenco Xeneize, Fernando Gago. "No sé si el hincha de Boca lo tiene que ilusionar un poco menos el cambio de técnico de Roma. Yo vivo mi vida y mi carrera día a día. Sé que se habló mucho por el tema de que no estaba jugando. Veremos qué pasa", exclamó en declaraciones televisivas.

Asimismo, el jugador había dejado las puertas abiertas en la pasada fecha FIFA, cuando fue consultado sobre un posible retorno al país para jugar en el club que lo vio crecer, al indicar que "lo que tenga que pasar, pasará".

La bandera de La 12 para Leandro Paredes

La barra de Boca le hizo una bandera especial al volante de la Selección argentina Leandro Paredes en el encuentro entre el combinado nacional y Perú, válido por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se llevará a cabo esta noche.

“La 12”, ubicada en la Popular Norte de La Bombonera, le dejó un mensaje al surgido de las inferiores de la institución. "Leo Paredes, bienvenido a tu casa. Jugador Número 12", se leía en un trapo blanco.

A su vez, fue aplaudido y ovacionado por la mayoría de los simpatizantes que presenciaran el duelo entre ambos seleccionados, cuando realizó la ronda de caramelos acompañado por Rodrigo De Paul.

En medio de los rumores que en un comienzo vincularon al ex Paris Saint-Germain con un posible retorno al cuadro de La Ribera, la hinchada xeneize aprovechó la situación para dejarle un mensaje al campeón del mundo e intentar seducirlo para que regrese a las arcas del club.