Lifune: el golazo de Marcelo Juárez desde más de 40 metros para Don Bosco de Zapala

Gol de Marcelo Juárez para Don Bosco de Zapala.mp4

"El gol fue un rechazo, veo la pelota que me podía llegar a quedar. La dejo que pique, miro de reojo al arquero que estaba adelantado, me quedó justita ahí, la agarré de volea y le pegué por encima del arquero. Fue un lindo gol, lo fui a festejar con toda mi familia que me fue a ver", contó Juárez sobre el lindo momento que vivió el fin de semana.

"Hice inferiores en Ferro, tuve un paso por Sportivo Barracas, San Martín de Burzaco y desde el año pasado estoy en Zapala, que es mi ciudad natal. Es mi segundo año en el club. El año pasado llegamos a instancias finales de la Copa Neuquén. Se dio el gol pero no pudimos ganar", finalizó el delantero.

En la Copa Neuquén, el torneo del segundo semestre del año pasado, el Barrio llegó hasta la final donde cayó con Maronese. Con un equipo que tiene mucho sentido de pertenencia, los dirigidos por Daniel Fuentes buscan hacer otra gran campaña.