Lifune: muchos goles y dos partidos más suspendidos

ON - Futbol Union Vecinal vs Atletico Neuquen (13).jpg

El segundo asterisco llegó en la zona C, que ya tiene pendiente el Independiente-Sapere de fechas anteriores y el domingo no pudo jugarse la fecha en su totalidad nuevamente. Sapere (4) y Maronese (10) no pudieron jugar en cancha del Funebrero por falta de efectivos policiales. La semana pasada, en ese mismo reducto se suspendió el duelo interzonal ante Centenario por un gravísimo y violento cruce de hinchadas.

De lo que se jugó, Independiente (7) le ganó 2-0 a Río Grande (0) por los festejos de Santiago Carrasco y Lautaro Gelvez.

Hernán Azagüate fue una de las figuras de la fecha con los tres goles que marcó para Centenario (8) en la goleada 5 a 1 sobre El Porvenir (3). Matías González y Emanuel Méndez anotaron los dos restantes. En el otro duelo del grupo D, Bicicross (6) y Confluencia (3) igualaron 1 a 1.

Alfredo Armoa, Pablo Vergara, Fernando Inda, Facundo rueda y Oscar Muñoz hicieron los goles de Deportivo Rincón (13) en la victoria contundente 5 a 0 sobre Añelo (4) en el grupo E. Bernardo Deliso fue otro de los destacados del fin de semana con su póker para San Patricio (11). El delantero hizo cuatro en el 6-0 de San Patricio ante Esperanza (0).

La zona con más goles fue la F, donde Petrolero venció 4 a 3 a Unión de Zapala en el 30 de Septiembre de Plaza Huincul. Uriel Cerda con un doblete, Marcelo Muñoz y Alexander Maldonado hicieron los goles del Matador, mientras que para la visita anotaron Joaquín Pifano, Luciano Montecino y Daniel Palma. Don Bosco derrotó 2-1 a Alianza de Cutral Co con goles de Germán Sáez e Ignacio Cechich. Todos los equipos del grupo F suman 5 puntos y es por lejos el más parejo.