Lionel Messi reveló cuál es la promesa que tiene que cumplir por ser campeón del mundo

Lionel Messi 1.jpg Lionel Messi, campeón del mundo

Lionel Messi reveló cuando pensó que no iba a ser campeón del mundo

El impacto emocional de ganar el Mundial fue significativo para Messi. Reflexionó sobre su trayectoria y las oportunidades perdidas: "Pensé que se nos había escapado la oportunidad en 2014, que era esa y que iba a ser así, pero me dio otra oportunidad". Esta victoria no solo fue un logro deportivo, sino también un cierre perfecto para su carrera internacional, tal como lo expresó: "Después de haberme regalado todo lo que me regaló, dejó eso para el final".

En la misma entrevista, Messi habló sobre sus tatuajes, que simbolizan momentos clave de su carrera. "Me hice el de la carta, que era la famosa historia que ya se contó muchas veces, aunque en realidad ese era de la Copa América. Y después el escudo de AFA con las tres estrellas, como también me hice el del Barça. Pero copas no me hice", comentó, destacando la importancia de estos símbolos personales.

Lionel Messi 2.jpg Lionel Messi, campeón del mundo

Lionel Messi y su futuro en el fútbol

El futuro de Messi en el fútbol ha sido objeto de mucha especulación, especialmente con respecto a su posible retorno a Newell’s Old Boys, el club de sus amores en Rosario. Sin embargo, Messi ha confirmado que Inter Miami será el “último club” de su carrera profesional. "El hecho de ser campeón del mundo ayudó mucho a ver las cosas de otra manera", admitió, indicando que esta hazaña le permitió encontrar una nueva perspectiva en su vida y carrera.

Aunque no mencionó a Newell’s Old Boys en la entrevista, Messi dejó claro que Miami es su nuevo hogar y que se siente muy cómodo en este nuevo capítulo de su vida. Esto, lamentablemente, parece poner fin a las esperanzas de los hinchas rojinegros de verlo vestir la camiseta de Newell’s en un clásico rosarino contra su amigo Ángel Di María.