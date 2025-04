Lo tiene de hijo: Francisco Cerúndolo le volvió a ganar a Zverev y se metió en el top 20 del mundo

Este martes tuvo otra actuación sólida, se impuso en sets corridos y dio cuenta de Zverev para confirmar su entrada en el top 20 del ranking mundial.

"Hoy jugué un gran partido, sé que a Zverev le gusta jugar los puntos y ya le gané el año pasado aquí y ya fue un triunfo importante. Pero este año hacerlo de nuevo tiene mucho mérito. Además, hoy era difícil de jugar porque hacía mucho viento, aun así, hice un gran partido", declaró el argentino después del encuentro.

"La clave ha sido entender que aquí la pelota bota y vuela más y saber como poder controlarla. Soy un jugador que le gusta pegarle fuerte a la pelota, pero eso aquí no lo puedo hacer siempre. Hay que saber como jugar en estas condiciones con tanta altura y saber que hay jugadores que se adaptan mejor y yo voy día a día sintiéndome mejor", agregó.

Lo que viene para Fran

El triunfo sobre Zverev le aseguró a Francisco su llegada, como mínimo, al puesto 19 del escalafón mundial. El checo Jakub Mensik, 24 del ranking, será su rival en cuartos de final el próximo jueves.

"Hoy en día el tenis masculino está muy abierto, hay muchos jugadores que juegan bien. Está claro que puede haber un favorito como podía ser Zverev que ya ha ganado aquí y es el número dos del mundo, pero hay muchos jugadores que están muy bien y lo notas en los torneos porque cada Masters 1000 lo ha ganado un jugador diferente. Está el caso de Mensik, que ganó en Miami y en su jugador muy potente, saca muy bien, es una bestia y va a ser un partido durísimo. No me veo favorito, pero sé que puedo ganar el partido. El cuadro está muy abierto, hay algunos jugadores con más confianza que otros, pero el nivel es muy alto en todos los jugadores que quedan", avisó.

El sorprendente registro contra los top 15

El mejor de los argentinos en el circuito ostenta un registro muy positivo contra los destacados del ranking. Está arriba 5-3 vs Casper Ruud, 5-2 vs Paul, 3-1 vs Andrey Rublev, 3-0 vs Zverev, 2-0 vs Draper y tiene historia igualado 2-2 vs Sinner, 1-1 vs Holger Rune 1-1 vs Taylor Fritz y 1-1 vs Alex De Miñaur. El único que está arriba de Fran Cerúndolo en el mano a mano es Carlos Alcaraz: 3-0.