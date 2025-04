Los tenistas argentinos que bajaron a dos top 20 el mismo día

Ya estando al frente en el marcador, Lucas no falló con su servicio en el segundo set para hacerse del triunfo con un trabajado pero sólido 6-4 y se metió en la siguiente instancia.

Es el cuarto partido que el argentino logra quedarse con la victoria ante un Top 20: Rublev en Wimbledon 2024, Humbert en el US Open 2024, Zverev en el ATP 500 de Río y ahora, Arthur Fils. Solo no pudo vencer a Fritz en el ya mencionado US Open 2024, más precisamente en la tercera ronda.

Porque Francisco Comesaña venció a Arthur Fils y enfrentará a Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del #MMOpen

Habrá duelo argentino en octavos

Comesaña enfrentará en la próxima ronda a Francisco Cerúndolo (21 del mundo), en un partido entre tenistas albicelestes que garantiza a uno de ellos en cuartos.

Fran superó al también francés Harold Mayot por 6-3 y 6-4 cumpliendo con la lógica y casi sin fisuras en su juego.

Juan Manuel Cerúndolo y el segundo golpe del día

La otra sorpresa de la jornada la dio su hermano Juan Manuel, que despachó al canadiense Félix Auger Aliassime, el 19 del mundo. Para el jugador de 23 años que hoy está en el puesto 79 del escalafón mundial.

El marcador fue el mismo que logró Comesaña: 7-6 y 6-4.

Juan Manuel Cerúndolo consigue la mejor victoria de su carrera y le gana a Auger-Aliassime (#17, finalista 2024).



Vamos la puta madre carajo!!!

Para el más chico de los Cerúndolo es el mejor triunfo de su carrera y no ganaba tres partidos seguidos ante Top 100 desde su título en Córdoba, en 2021.

En octavos de final irá por otro batacazo de mayor impacto, porque su próximo rival será Daniil Medvedev.