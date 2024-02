Los mejores memes por la victoria de Racing ante Independiente

GHIq9NVXAAAppNy.png

La gran actuación de Martínez en la Academia también fue vinculada al recordado ex boxeador y campeón del mundo Maravilla Martínez. Alexis Canelo, por el lado de Independiente, no tuvo mucha incidencia en el juego.

IUUG6LF4IBGYJL2ZOI36ZRWGLQ.jpg

Carlos Tevez, el gran foco de los memes

En esta edición del clásico de Avellaneda no fueron solamente los hinchas de Racing quienes participaron de las cargadas, sino que se sumaron los hinchas de River. Es que al ser Carlos Tevez el técnico de los diablos rojos, los fanáticos millonarios aprovecharon su vinculación con Boca para mofarse.

Para sumar al morbo, Juanfer Quintero fue una de las figuras del partido. Años atrás, en la recordada final de la Copa Libertadores 2018, el mismo ex River fue el autor del gol que le permitió al club de Núñez ponerse en ventaja en el tiempo adicional luego de ir 1 a 0 abajo.

GKQUD4E3VNEXPF4HIGVAHF6KW4.jpg

Tevez participó de aquella final, durante los últimos minutos, y enfrentó a dos de los jugadores que hoy lo vencieron en el estadio Libertadores de América. Además de Juanfer, también participó otro ex River: Bruno Zuculini.

OOSOP3V54VBZVCXDJ464TKLJLE.jpg

La palabra de Carlos Tevez tras la derrota de Independiente

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, se mostró hoy "muy dolido" luego de perder como local el clásico ante Racing, 1 a 0, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. "Obvio que no nos gusta perder un clásico y por eso estamos muy dolidos", dijo Tevez en conferencia de prensa.

Al momento de hacer un análisis del juego y buscar las razones de la derrota afirmó: "No nos sentimos cómodos en el partido, pecamos de jugarle mucho al pelotazo a (Gabriel) Ávalos, de mitad de cancha hacia adelante no encontramos los espacios, no nos animamos a jugar por abajo y desde ahí empezó la desconfianza".

"En todo momento quedamos como un equipo largo, salvo en el arranque no había presión y por eso pareció que físicamente no estuvimos bien", agregó. A continuación el técnico de Independiente indicó: "No jugamos bien y me hago cargo, pero de todos modos no merecimos perder el partido porque Racing la metió en la única que tuvo y nosotros contamos con la chances de (Federico) Mancuello, (Alexis) Canelo y (Alex) Luna".

El DT del Rojo, que este sábado tuvo su bautismo en el clásico de Avellaneda, no titubeó a la hora de afirmar que este partido le dejó "muchas enseñanzas". "No soy ningún fenómeno como técnico, llevo apenas ocho meses dirigiendo", enfatizó.