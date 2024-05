Los memes que estallaron en las redes por la eliminación de River en la Copa Argentina

En una noche cargada de emociones en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Temperley logró un histórico triunfo al eliminar a River Plate en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Martín Demichelis se vio superado en la tanda de penales por el conjunto de la Primera Nacional, que se clasificó a los octavos de final tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y ganar 5-4 en los penales. Y por supuesto, los memes no se hicieron esperar.

La eliminación por penales de River y los memes con las burlas a Demichelis

En la definición desde los doce pasos, River sufrió la entereza del arquero Juan Rago, quien se convirtió en héroe al detener los remates de Barco y Héctor Martínez. Por otro lado, Franco Armani no logró contener ningún disparo de Temperley, y el único error del equipo de la Primera Nacional fue un remate desviado de Emanuel Ibáñez.

Memes 2.jpg Los mejores memes de la derrota de River

La victoria de Temperley por 5-4 en los penales no solo eliminó a River de la Copa Argentina, sino que también generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en crear memes ingeniosos que apuntaron a la conducción técnica de Demichelis y destacaron la actuación de Armani, quien fue criticado por no haber contenido ninguno de los penales.

Memes 3.jpg Los mejores memes de la derrota de River

Los mejores memes de la eliminación de River

El resultado dejó a River fuera de la Copa Argentina, un golpe duro para un equipo que había apostado fuerte a este torneo. Ahora, el equipo de Núñez deberá enfocarse en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores, los dos objetivos que le quedan en el año. Por supuesto, los memes dedicados a Martín Demichelis no se hicieron esperar.

Memes 4.jpg Los mejores memes de la derrota de River

Temperley, por su parte, avanzó a los octavos de final y enfrentará a Mitre de Santiago del Estero. El equipo dirigido por el técnico Gasolero celebró un triunfo que será recordado como uno de los más importantes en la historia del club. La figura indiscutida de la noche fue el arquero Juan Rago, cuyo desempeño fue clave para la clasificación.