Los Pumas cayeron ante los All Blacks en el debut por el Rugby Championship

El equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó por 41-24 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas comenzaron con el pie izquierdo su campaña en el Rugby Championship 2025 , ya que cayeron 41-24 ante Nueva Zelanda . La selección argentina, que es dirigida por Felipe Contepomi , sufrió mucho su indisciplina ante un rival que no perdonó y anotó seis tries para conseguir, además, el punto bonus.

Pese a que Nueva Zelanda comenzó con una ventaja de 10-0, Los Pumas se mantuvieron durante gran parte del primer tiempo en partido e incluso pusieron en apritos en varias ocasiones a sus rivales.

Sin embargo, sobre el final de la primera mitad Los Pumas cometieron muchos penales que facilitaron doscientos tries consecutivos de los neozelandeses para irse al descanso con una ventaja de 31-10.

Ya en el segundo tiempo, Los Pumas salieron mucho más enfocados con ganas de dar vuelta la historia para conseguir un triunfo histórico. Así fue como anotaron dos tries en muy pocos minutos para colocarse a siete puntos e ilusionar a todos los presentes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¡EMOCIÓN TOTAL EN CÓRDOBA!



Así sonó el himno argentino en el Estadio Mario Kempes.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. #PUMASxESPN

Sin embargo, toda la ilusión se vino abajo en los últimos minutos, ya que Samisoni Taukei´aho se despachó con doscientos tries consecutivos para liquidar el encuentro y estampar el 41-24 definitivo.

El Rugby Championship 2025 se puso en marcha este sábado, más temprano, cuando Australia dio la gran sorpresa y venció 38-22 en condición de visitante a Sudáfrica, que es el actual bicampeón del mundo.

La próxima presentación de Los Pumas en el Rugby Championship será el próximo sábado, cuando reciba nuevamente a Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani. Esta será la última vez que hagan de local frente a los All Blacks, ya que el torneo no se celebrará a partir del año que viene.

El secreto de Los Pumas para estar en la mejor forma en el Rugby Championship

El nutricionista Diego Sívori, responsable de la nutrición de Los Pumas, reveló el método que utiliza con los jugadores para optimizar su composición corporal, reducir grasa de manera saludable y mantener altos niveles de energía.

Sívori propone un plan basado en cinco hábitos simples pero muy efectivos. El primero es un déficit calórico inteligente: no se trata de comer menos, sino de comer mejor, ajustando las porciones y eligiendo alimentos de baja densidad calórica para gastar más energía de la que se consume, sin pasar hambre ni perder fuerza.

El segundo es garantizar proteínas en cada comida —pollo, pescado, cortes magros, legumbres y lácteos descremados— para preservar la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad.

El tercer principio es administrar carbohidratos de calidad en el momento justo. No se eliminan, sino que se seleccionan los más beneficiosos —integrales, frutas, verduras, legumbres— y se consumen estratégicamente antes y después del entrenamiento para maximizar el rendimiento y la recuperación.

El cuarto hábito es sumar vegetales variados para aumentar el volumen del plato con pocas calorías, aportar vitaminas, minerales y fibra, mejorando la digestión.

El quinto consejo apunta a moderar los “calóricos saludables” como frutos secos, palta, aceites o quesos: son nutritivos, pero densos en calorías, por lo que se deben consumir en porciones controladas.

“Estos principios no son exclusivos de los deportistas de alto rendimiento. Adaptados a la vida cotidiana, ayudan a sentirse más liviano, con más energía y cuidando la masa muscular. Eso sí, siempre hay que personalizar el plan con un nutricionista”, subraya Sívori. Según el especialista, la clave está en que la alimentación se convierta en un hábito sostenible, no en una dieta pasajera.